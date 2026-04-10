Pour GTA 6, Rockstar veut s'inspirer de Roblox, Fortnite et TikTok

Rockstar Games prépare activement le terrain pour le mode multijoueur de GTA 6. De récentes offres d'emploi révèlent que le studio lorgne du côté de Roblox, Fortnite et TikTok pour bâtir une plateforme de création de contenu inédite et ambitieuse.
Rockstar Games ne se contente plus de développer des jeux massifs, le studio souhaite désormais offrir les clés de son univers aux joueurs
. Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI
semble n'avoir jamais été aussi proche, la firme étoilée renforce considérablement son équipe dédiée à la création de contenu généré par les utilisateurs. Cette division, qui supervise déjà le célèbre outil FiveM, recrute actuellement de nouveaux talents pour façonner l'avenir du multijoueur
.
Une inspiration puisée chez Roblox et Fortnite, en passant par TikTok
Les récentes offres d'emploi publiées par Rockstar
(via RockstarIntel
), notamment pour un poste d'associé en recherche stratégique, dévoilent des ambitions colossales
. Le candidat idéal doit posséder une compréhension approfondie des plateformes de créateurs actuelles. Le studio cite explicitement des mastodontes comme Roblox
, Fortnite
, YouTube, Twitch et TikTok. Cette volonté d'étudier ces écosystèmes prouve que Rockstar a bien saisi les nouveaux modes de consommation des joueurs
. Les formats courts et les outils de création avancés sont devenus indispensables pour retenir l'attention d'une communauté sur le long terme.
Dans certaines expériences comme Roblox, les jeux conçus par les fans rassemblent parfois plus de participants que les plus grandes productions multijoueur de l'industrie
. Rockstar souhaite logiquement s'accaparer une part de ce marché florissant en offrant des outils similaires pour son prochain titre phare.
Le roleplay au cœur de la stratégie de GTA 6
L'entreprise exige également une familiarité évidente avec l'écosystème du roleplay sur Grand Theft Auto
. La personne recrutée deviendra l'expert de référence au sein de l'entreprise concernant cette pratique et la plateforme de créateurs.
L'équipe de la plateforme de créateurs de Rockstar construit et exploite des technologies qui permettent aux créateurs de développer leurs propres modes de jeu, expériences et modifications pour que les joueurs puissent profiter d'un contenu créé par la communauté sur des serveurs entièrement personnalisés.
Cette déclaration, issue des fiches de poste, confirme que le studio souhaite encadrer et monétiser ces expériences
. Le but est de fournir des services permettant de construire, publier, gérer et rentabiliser ces créations communautaires. Un poste de cadre supérieur produit est d'ailleurs ouvert au siège new-yorkais de l'entreprise, là où les décisions majeures sont actées, marquant une rupture avec l'équipe FiveM historiquement basée au Royaume-Uni.
Des outils professionnels pour les moddeurs
Rockstar Games cherche des profils ayant déjà participé à la conception de plateformes pour développeurs, incluant des interfaces de programmation et des kits de développement
. Il reste à déterminer comment ces technologies seront intégrées dans la prochaine itération en ligne accompagnant GTA 6.
Cependant, les bruits de couloir, appuyés par des journalistes proches du studio, affirment que cet aspect du jeu justifiera amplement l'attente des fans. Réponse dans quelques mois, une fois GTA 6 sorti, et son mode Online également disponible, qui devrait arriver quelques semaines plus tard
.
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