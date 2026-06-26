Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6

Une fuite inattendue en provenance d'Amazon Brésil vient de révéler de nouveaux détails croustillants sur Grand Theft Auto 6. Entre un monde ouvert plus immersif, des réseaux sociaux intégrés et des PNJ dotés de véritables routines, le prochain titre de Rockstar Games promet de repousser toutes les limites.

Après l'ouverture des précommandes de GTA 6, une fiche produit détaillée venant directement de Amazon Brésil a dévoilé des éléments de gameplay inédits, confirmant certaines théories et révélant l'ambition démesurée des développeurs pour ce nouvel opus. Bien que l'éditeur n'ait pas encore pris la parole, ces informations semblent tout à fait plausibles au vu des précédentes productions du studio.

Une carte gigantesque et un monde plus vivant que jamais

La branche brésilienne du célèbre site de commerce en ligne a récemment mis à jour sa page de précommande pour Grand Theft Auto VI. Selon les informations repérées par les internautes, les joueurs ne se contenteront pas d'explorer Vice City. Le jeu proposera de visiter de petites villes pittoresques et plusieurs régions sauvages de Leonida, incluant de vastes plages et des zones marécageuses inédites, celles que nous avons vues dans les différentes captures d'écran disponibles sur le site officiel depuis quelques mois.

















L'aspect le plus impressionnant de cette fuite concerne la vie qui anime cet univers. Le descriptif promet une immersion sans précédent dans l'histoire de la franchise. Les PNJ bénéficieront de routines quotidiennes complètes, évoluant au rythme d'événements aléatoires et fréquentant des établissements interactifs. Cette approche rappelle l'évolution organique du monde de Red Dead Redemption 2, où les bâtiments se construisaient au fil du temps et où les habitants vieillissaient de manière réaliste.

Le premier aperçu vidéo du jeu laissait présager une forte présence des plateformes numériques, et cette nouvelle fuite vient confirmer cette orientation. La page décrit précisément comment les joueurs interagiront avec ce monde virtuel à travers leur smartphone en jeu.

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Cette mécanique devrait jouer un rôle central dans le déroulement de l'histoire. Rockstar Games a toujours excellé dans la parodie de notre société contemporaine, il est logique de s'attendre à des versions satiriques des applications modernes, directement intégrées au cœur du système de jeu pour une immersion totale.

Le retour du duo dynamique et des graphismes de pointe

La fiche produit confirme également des éléments concernant les deux protagonistes, Jason et Lucia. Les joueurs auront la possibilité de basculer dynamiquement entre les deux personnages, une mécanique qui a fait ses preuves par le passé. Ils devront aussi collaborer lors de missions spécifiques en duo, renforçant l'aspect narratif de leur relation et offrant de nouvelles perspectives tactiques.

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Sur le plan technique, la description mentionne des éclairages avancés, une météo dynamique, des animations plus naturelles et des environnements bénéficiant d'un niveau de détail extrêmement poussé. Bien que ces informations soient rédigées dans un style très promotionnel qui renforce leur crédibilité, il convient de rester prudent. Ni Rockstar Games ni sa maison mère Take-Two Interactive n'ont commenté cette fuite, et il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un texte généré par intelligence artificielle.

Dans tous les cas, Rockstar nous en dira plus au sujet de GTA 6 ces prochaines semaines, puisque sa sortie est prévue le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.