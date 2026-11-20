À l'heure où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans l'industrie, Grand Theft Auto Vi serait présenté comme l'ultime blockbuster d'une époque où l'humain occupait une place centrale dans le développement.

Quand le rôle de l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique est évoqué, elle est encore aujourd'hui source de débats et d'inquiétudes. Beaucoup redoutent de perdre leur emploi et d'être remplacés par cette technologie plus performante, plus rapide et peu coûteuse. D'autres craignent de voir les œuvres plus profondes ou atypiques disparaître, remplacées par un contenu lisse et alimenté par ce qui existe déjà.

Mais avant l'avènement de l'IA, le jeu vidéo impliquait des années de développement, des dizaines voire des centaines de personnes, des équipes créatives dédiées et plus encore. Cette ère semble toucher à sa fin et pour Ben Feder (ancien dirigeant de Take-Two), Grand Theft Auto VI est le dernier blockbuster de cette époque.

Un changement dans la manière de créer comparé à celui qui a chamboulé l'histoire de l'art

Celui qui était encore directeur de Take-Two aux lancements de Grand Theft Auto IV et de Red Dead Redemption a expliqué au magazine Fortune que GTA 6 était certainement l'un des derniers jeux conçus entièrement selon cette philosophie de production traditionnelle.

Même s'il s'agit d'un événement culturel majeur, il ne faut pas oublier que 13 ans séparent les deux derniers opus de la franchise. Ce temps était nécessaire pour produire le jeu sans utiliser la technologie controversée, même si celle-ci pourrait bien tout changer dans les prochaines années. Il prend d'ailleurs en exemple les révolutions vécues dans le monde de l'art, notamment l'arrivée de la photographie face à la peinture réaliste.

À l'avènement de la photographie, de nombreux artistes visuels ont craint pour leurs moyens de subsistance, et certains avaient vu juste : le marché des commandes de portraits s'est effondré. D'autres se sont posés une question différente : qu'allons-nous créer désormais ? Libérés de la nécessité de représenter fidèlement la réalité, ils ont inventé des formes d'art nouvelles.

Grand Theft Auto VI, dernier témoin d'un modèle de création « à l'ancienne » ?

Il conclut cette comparaison en supposant que « un jour, les historiens de la culture porteront sur GTA 6 un regard comparable à celui que les historiens de l'art portent sur les derniers grands peintres réalistes ». Malgré tout, ces propos ont une saveur douce-amère. En effet, après avoir quitté Take-Two, Ben Feder a rejoint un fonds d'investissement spécialisé dans les nouvelles technologies, l'IA et les expériences numériques.

Il est donc favorable au développement de l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique. Toutefois, il faut garder à l'esprit que même si l'IA envahit les studios, elle ne remplacera pas la créativité humaine, que ce soit pour imaginer des histoires ou pour créer des univers visuels marquants.