Dans les rues de Leonida, courir sur de longues distances ou s'engager dans des poursuites intenses demande une condition physique irréprochable. Si votre jauge bleue située en haut à gauche de l'écran se vide trop vite, il est temps de passer à l'entraînement. Découvrez comment améliorer durablement l'endurance de Jason et Lucia et optimiser leur récupération.

L'endurance est une statistique fondamentale de Grand Theft Auto VI qui détermine la capacité de vos protagonistes à sprinter, sauter et à effectuer des efforts physiques soutenus (comme dans la mission « Hé, Arnold ! »). Si cette barre est entièrement vidée, Jason et Lucia seront épuisés et incapables d'effectuer certaines actions tant que leur énergie ne sera pas remontée. Il est donc fortement recommandé d'augmenter votre capacité d'endurance avant chaque mission importante afin d'éviter de vous retrouver à bout de souffle au pire moment.

S'entraîner régulièrement pour une amélioration permanente

La méthode la plus efficace pour allonger définitivement la jauge d'endurance consiste à pratiquer une activité physique régulière, et prendre l'habitude de le faire assez souvent. En salle de sport, vous avez accès à divers exercices de cardio comme la course à pied, le vélo ou le sac de frappe, mais également à de la musculation comme le développé couché ou le soulevé de poids. Chaque séance permet de gagner des points de cardio qui font progresser la statistique sur la durée, tout en brûlant des calories pour la perte de poids et en développant la force et la musculature.

Attention toutefois, le jeu impose une limite quotidienne au nombre de points de cardio que vous pouvez accumuler, un message vous prévenant lorsque ce plafond est atteint. Pour optimiser chaque séance, il est conseillé d'utiliser l'application Fitness de votre téléphone afin de suivre vos entraînements et de ne pas manquer votre créneau journalier.

Où s'entraîner dès le début du jeu ?

Vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans une salle de sport dès le début de la partie. Mais la maison de Jason permet de pratiquer une activité physique dès vos premières heures de jeu. À l'arrière de la propriété, sur la terrasse, vous pouvez interagir avec l'équipement de musculation domestique pour faire du développé couché ou lever des poids.

Une autre option se cache directement chez vous. En fouillant la remise située sous la maison, vous trouverez un sac de frappe. Il vous suffira de l'accrocher à l'emplacement prévu à cet effet pour pouvoir vous entraîner quotidiennement et engranger vos points de cardio sans même quitter votre domicile.

Nourriture, boissons et récupération d'énergie

L'entraînement physique consomme de l'endurance et nécessite une phase de récupération. La jauge remonte progressivement lorsque vous faites une pause, mais dormir dans le lit de Jason reste le moyen le plus sûr de récupérer pleinement votre santé et votre énergie.

L'alimentation joue également un rôle clé dans la gestion de l'effort. Consommer certains aliments ou boissons, comme des sodas ou des barres protéinées, permet d'accélérer la récupération de l'endurance ou d'augmenter temporairement sa capacité maximale. Ce bonus temporaire reste actif jusqu'à ce que votre personnage meure ou que vous quittiez la partie, et consommer une collation protéinée juste après le sport maximise les bénéfices de votre séance.

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Enfin, en cas de situation critique, l'utilisation d'adrénaline remplit instantanément la barre d'endurance, réduit sa vitesse de diminution et améliore temporairement toutes les statistiques de Jason ou Lucia.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment une carte interactive.