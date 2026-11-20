Le lancement mondial de Grand Theft Auto 6 s'accompagne d'une surprise pour les joueurs japonais. Entre une violence atténuée et une nudité masquée par des maillots de bain improbables, la version nippone du jeu subit une censure qui modifie l'expérience originale pensée par Rockstar Games.

Alors que le monde entier se plonge enfin dans l'immense univers de Leonida, les joueurs japonais ont découvert une version de Grand Theft Auto VI bien différente de celle distribuée dans le reste du globe. Les normes de classification locales ont en effet contraint Rockstar Games à revoir sa copie, amputant le jeu de certains éléments visuels jugés trop extrêmes pour le marché nippon.

Une violence visuelle considérablement réduite

Le site d'information japonais GameSpark a rapidement dressé un bilan des modifications apportées à cette version. Si le gameplay conserve son intensité et sa brutalité inhérentes à la franchise, les conséquences visuelles des affrontements ont été drastiquement édulcorées. Les effusions de sang suite aux blessures sont largement diminuées, et les démembrements ainsi que les décapitations ont tout simplement disparu du jeu.

Dans les autres régions du monde, ces filtres existent mais restent optionnels. Les joueurs internationaux peuvent se rendre dans les paramètres d'affichage pour désactiver les démembrements ou réduire le niveau d'hémoglobine, une liberté de choix qui a été totalement retirée au public japonais.

La nudité remplacée par des maillots de bain

L'autre point majeur de cette censure concerne le contenu sexuel et la nudité, des éléments que Rockstar a pourtant assumés et intensifiés dans ce nouvel opus. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses captures d'écran montrent que les scènes de douche, normalement explicites, ont été modifiées. Lorsque Jason ou Lucia passent à la salle de bain, ils n'apparaissent plus dans leur plus simple appareil.

GTA 6 censorship on the Japanese version is kinda funny lol https://t.co/u8v0f0cqz0 — Genki✨ (@Genki_JPN) November 18, 2026

Jason se retrouve ainsi affublé d'un string noir ou d'un slip de bain de fortune pour masquer son anatomie. Ce traitement s'applique également aux autres personnages non jouables masculins du jeu. Lors de cinématiques où certains protagonistes sont censés apparaître totalement nus dans les versions internationales, la version japonaise leur impose systématiquement ce même sous-vêtement minimaliste.

Une habitude pour le marché japonais

Cette situation n'est pas inédite dans l'archipel. Les instances de classification japonaises sont réputées pour leur intransigeance face à la violence hyperréaliste et à la nudité frontale. Par le passé, des jeux tels que The Witcher 3: Wild Hunt ou Baldur's Gate 3 ont dû modifier leurs scènes les plus sulfureuses. La franchise de Rockstar n'y échappe pas, le précédent volet ayant d'ailleurs dû supprimer sa tristement célèbre scène de torture pour obtenir son autorisation de mise sur le marché.

















Malgré ces ajustements cosmétiques, le titre continue de battre des records d'audience sur toutes les plateformes de diffusion. Les premières heures de jeu confirment l'ambition démesurée du studio, même si les joueurs devront terminer l'histoire principale avant de pouvoir rejouer des missions ou utiliser les fameux codes de triche.

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