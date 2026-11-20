De nombreux joueurs et joueuses se demandent quand la version PC de GTA 6 se rendra disponible. Voici quelques éléments de réponse.

Disponible depuis le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, Grand Theft Auto VI connait, sans grande surprise, un très grand succès. Pour autant, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC attendent leur tour et espèrent que leur aventure à Leonida sera bientôt possible. De ce fait, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quand la version PC de GTA 6 se rendra disponible. Nous avons quelques informations à ce sujet.

Quand GTA 6 sort-il sur PC ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, Rockstar Games n'a pas encore dévoilé de date de sortie officielle pour le portage PC de GTA 6. Cependant, certaines rumeurs circulent déjà sur la Toile à ce propos.

Ainsi, d'après des informations partagées par GamesBeat, qui détiendrait ces détails de quatre sources industrielles proches des plans du studio, Rockstar Games envisagerait de sortir GTA 6 sur PC au cours du premier trimestre 2027. Cela signifie que cet opus pourrait débarquer sur PC entre le mois de janvier et le mois de mars 2027. Cela semble tout à fait possible dans les faits.

Pour autant, et comme toujours, cette rumeur est à prendre avec des pincettes, pour le moment. Comme dit précédemment, aucune communication officielle n'a été faite à ce sujet. Évidemment, dès que de plus amples informations à ce propos seront connues, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article. L'affaire est donc à suivre...

















Pour conclure, rappelons que GTA 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation et XBOX, soit la PS5 ainsi que la Xbox Series. Si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose GTA 6 sur les plateformes suivantes :