Bien que Rockstar Games mise sur un réalisme poussé dans GTA 6, le studio s'accorde toujours des moments complètement décalés. Parmi les événements secrets les plus insolites du jeu figure la rencontre avec un chien pilote de jet-ski, surnommé Chien cool.

Au-delà de son histoire, Grand Theft Auto VI propose une exploration très libre, permettant parfois de découvrir quelques scènes insolites, comme celle avec un chien qui conduit un jet-ski. Accessible très tôt dans l'aventure sans aucune condition liée à votre progression dans l'histoire, ce petit secret permet non seulement de vivre une scène mémorable, mais aussi de récupérer facilement une jolie somme d'argent dès le début du jeu.

Où et comment déclencher la rencontre en mer ?

Pour croiser la route de ce sauveteur à quatre pattes, vous devez vous rendre dans les eaux de Gambit Bay, proche de la première maison de Jason, une zone située à l'ouest de Key Lento, la région de départ. Le moyen le plus simple consiste à emprunter le bateau amarré au quai de la maison, puis à naviguer vers le large afin de vous éloigner de toutes les côtes, des îles et des autres embarcations.

Une fois isolé au milieu de la baie, sautez à l'eau et nagez un peu pour vous éloigner de votre propre bateau. Il vous suffit ensuite de patienter quelques secondes en nageant seul. Vous finirez par entendre des aboiements derrière vous et voir débouler le fameux chien aux commandes de son jet-ski pour vous porter secours.

L'île aux chiens et le trésor caché

Dès que le jet-ski s'approche, appuyez sur la touche Triangle ou Y pour monter à l'arrière. Vous ne prendrez pas le guidon puisque c'est le chien lui-même qui pilote et vous conduit directement vers un sanctuaire reculé, une plage paisible peuplée d'autres chiens.







Une fois sur la terre ferme, vous pouvez interagir avec la meute, les caresser et leur lancer des balles ou des frisbees. Prenez le temps aussi de visiter puisque vous pourrez repérer un cadavre, à côté duquel se trouve un portefeuille avec 1 218 dollars. Sur la plage, les chiens creuseront aussi pour que vous mettiez la main sur une paire de lunette de soleil.





Pour la petite anecdote, ce clin d'œil insolite de Rockstar s'inspire directement d'un fait réel mettant en scène Loosy, un golden retriever célèbre pour ses cascades sur un jet-ski, même si l'animal ne tenait pas réellement le guidon dans la vraie vie.

Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression notamment une carte interactive.