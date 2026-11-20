Caresser les chiens et les chats sur GTA 6 est tout à fait possible. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire, tout en vous précisant ce que cette action rapporte.

De plus en plus de jeux mettent en scène des chiens et/ou des chats, qui peuvent devenir des animaux de compagnie ou bien étant tout simplement des animaux errants dans le monde. Bien souvent, il est possible de les caresser. Grand Theft Auto VI ne fait pas exception à la règle. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment réaliser cette action ni ce qu'elle vous apporte.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment caresser les chiens et les chats sur GTA 6, tout en vous précisant en quoi cette action peut être intéressante.

Comment caresser les chiens et les chats sur GTA 6 ?

Sur GTA 6, vous rencontrerez de multiples animaux lors de votre exploration de Leonida aux côtés de Jason et Lucia. Certains d'entre eux se montrent dociles et vous laissent les approcher. Ainsi, il est tout à fait possible de caresser les chiens et les chats sur GTA 6, en plus de d'autres animaux.

Réaliser cette action est, d'ailleurs, très simple et très rapide. Dès lors, pour caresser un chien ou un chat sur GTA 6, approchez-vous en, maintenez la gâchette de gauche (L2) et choisissez, tout d'abord, l'option « Féliciter » (lui donner de la nourriture pour animaux fonctionne également). Par la suite, vous pourrez sélectionner l'option « Caresser » (touche Triangle sur PS5, par exemple), toujours en maintenant la gâchette L2.

Pourquoi caresser des animaux sur GTA 6 ?

En dehors du fait que cette action est charmante et ravira tous les amoureux des animaux, caresser un chien ou un chat sur GTA 6 peut être relativement intéressant. Cette action accorde, effectivement, un bonus de concentration. Il peut donc être plutôt pertinent de caresser des animaux sur GTA 6, et ce, quotidiennement. Toutefois, et comme dit précédemment, cela ne sera pas forcément possible avec chaque animal que vous croiserez.

Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6 est disponible sur PS5 ainsi que Xbox Series. Sachez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment une carte interactive.