L'année 2026 a été marquée par de très nombreux licenciements dans l'industrie vidéoludique. De grands studios ont été frappés et alors que GTA 6 sort aujourd'hui, ses développeurs ne sont pas sereins pour le futur.

Après une attente interminable pour les joueurs et de nombreuses années de travail pour ses développeurs, Grand Theft Auto VI est enfin disponible sur PS5 et consoles Xbox Series. Avant même son lancement, le dernier-né de Rockstar était déjà un succès, battant les records de précommande et devenant le jeu le mieux noté de MetaCritic.

Un tel succès est généralement un gage de sécurité pour le studio et l'équipe qui a imaginé le titre. Pourtant, malgré l'accueil reçu par GTA 6, certains employés de Rockstar n'ont pas le cœur à la fête. Alors que 2026 a été une année noire frappée par des licenciements et des fermetures de studios, les développeurs redoutent eux aussi de perdre leur emploi.

Une campagne lancée pour créer un syndicat au sein de la succursale britannique de Rockstar

Afin de les protéger, Nestor Uriart (programmeur spécialisé dans l'animation) a pris la parole dans les colonnes du journal The Guardian. Il déclare soutenir la campagne visant à obtenir la reconnaissance officielle d'un syndicat chez Rockstar Games. Mais si aucun licenciement n'est prévu chez le géant, l'ambiance générale est pesante et les développeurs ont peur de connaître un tel sort, car c'est déjà arrivé chez d'autres.

Rappelons que six mois seulement après le lancement de Battlefield 6, EA n'avait pas hésité à licencier en masse au sein de ses studios. Le succès commercial d'un jeu n'est donc plus une garantie de protection de l'emploi.

De plus, Nestor Uriart pointe du doigt les conditions de travail qui se sont détériorées chez de nombreux acteurs de l'industrie vidéoludique. Le crunch, cette période de travail intensive survenant avant la sortie d'un jeu, est notamment pointé du doigt.

Grand Theft Auto VI est un succès, mais la peur des licenciements persiste

La création d'un syndicat dans la branche britannique de Rockstar garantirait aux employés le paiement de chaque heure supplémentaire travaillée (notamment en période de crunch). Il offrirait également aux développeurs un moyen de défendre collectivement leurs emplois et leurs droits.

Même si la campagne est encore en cours, elle insiste sur une réalité qui montre un revers parfois sombre de l'industrie. En effet, même en produisant un succès mondial, tant public qui critique, et qui génère des millions de dollars de bénéfices, les créateurs de jeux vidéo ne sont pas protégés des licenciements.