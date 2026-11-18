L'embargo sur les tests de Grand Theft Auto 6 vient d'être levé et les résultats sont historiques, sans grande surprise. Le titre de Rockstar Games s'impose comme le jeu le mieux noté de tous les temps, égalant un record que l'on pensait intouchable depuis des décennies.

L'attente était colossale, à la mesure de l'investissement et des promesses de Rockstar Games. L'embargo sur les critiques de Grand Theft Auto VI a pris fin il y a quelques heures et les notes ont littéralement inondé les agrégateurs. Le constat est sans appel, puisque nous sommes face à un monument de l'histoire vidéoludique qui vient de redéfinir les standards de l'industrie.

Un score parfait qui marque l'histoire

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeu affiche un score ahurissant de 99 sur 100 sur Metacritic, basé sur plus de 145 critiques. Sur OpenCritic, le constat est identique avec une moyenne de 98 sur 100 et un taux de recommandation absolu de 100 %. Il n'y a aucune note négative, la plus basse s'élevant à 9 sur 10. Pour mettre ce chiffre en perspective, il faut remonter dans les années 90 pour trouver une telle unanimité.

En effet, seul un autre titre dans toute l'histoire du jeu vidéo avait réussi à atteindre cette note mythique de 99 sur Metacritic. Il s'agit du légendaire The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo, qui vient justement de lancer son remake. Grand Theft Auto 6 ne se contente donc pas de balayer la concurrence de cette année 2026, il s'assoit à la table du jeu le plus célébré de tous les temps.

Le couronnement absolu pour Rockstar Games

Le studio étoilé n'en est pourtant pas à son coup d'essai en matière de succès critique. Leurs précédentes productions ont toujours trusté les sommets des classements. Jusqu'à présent, le record interne de l'entreprise était détenu par Grand Theft Auto IV avec un score de 98 sur 100. Son successeur, Grand Theft Auto V, culmine à 97, tout comme Grand Theft Auto III. Les épisodes San Andreas et Vice City avaient quant à eux atteint la note de 95.

Avec ce nouvel opus, les développeurs semblent avoir synthétisé tout leur savoir-faire avec un monde ouvert d'une richesse inégalée, une narration poignante et une technique irréprochable, même si les 30 FPS restent regrettables.

















En route pour le triomphe aux Game Awards

Avant même la publication de ces critiques dithyrambiques, Grand Theft Auto 6 dominait déjà les nominations pour les Game Awards 2026, ce qui n'a pas manqué de faire débat. Maintenant que la qualité du titre est confirmée par l'ensemble de la profession, il fait figure de favori incontestable pour remporter le titre de jeu de l'année, et bien d'autres.

Il reste évidemment possible que la note globale fluctue légèrement au fur et à mesure que les dernières publications mettront en ligne leurs évaluations. Toutefois, la majorité des médias ayant déjà attribué des notes parfaites, il est hautement improbable que la moyenne baisse de manière significative. Rockstar Games vient de signer une œuvre qui fera date et dont on parlera encore dans plusieurs décennies.