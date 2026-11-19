Que vous soyez en train de recharger une ancienne sauvegarde, de tenter un speedrun ou simplement pressé de retourner au cœur de l'action à Leonida, il est tout à fait possible d'ignorer l'histoire de Jason et Lucia. Découvrez la manipulation exacte pour passer les cinématiques dans Grand Theft Auto 6, si vous avez besoin d'aide.

Grand Theft Auto VI offre un spectacle visuel impressionnant, porté par un niveau de détail remarquable jusque dans sa mise en scène. Toutefois, les séquences narratives ne conviennent pas à toutes les sessions de jeu, notamment lorsque l'on recommence une mission après un échec ou que l'on cherche à optimiser son temps de jeu, ou si vous n'avez que faire de l'histoire. De fait, si vous ne savez pas comment faire pour passer les cinématiques de GTA 6, voici ce qu'il faut savoir.

La manipulation pour passer une cinématique sur console

Sans grande surprise, Rockstar Games a prévu une méthode directe pour revenir rapidement au gameplay sans avoir à naviguer dans les paramètres du jeu :

Sur PlayStation 5 (PS5 et PS5 Pro) : Maintenez le bouton Croix (X) enfoncé pendant la diffusion de la scène.

Maintenez le bouton enfoncé pendant la diffusion de la scène. Sur Xbox Series X|S : Maintenez le bouton A enfoncé jusqu'à ce que la cinématique s'interrompe.

Il est impératif de maintenir la touche enfoncée jusqu'au retour à l'action, une simple pression rapide ne suffira pas à déclencher le saut de la séquence. Cela afin d'éviter une erreur et de passer la cinématique sans le vouloir.

Est-il possible de revoir les cinématiques passées ?

Notez que GTA 6 ne dispose pas d'un menu dédié permettant de revoir les cinématiques passées, que vous les ayez vu ou non. Si vous souhaitez ne rien manquer du scénario tout en testant cette fonctionnalité, pensez à effectuer des sauvegardes manuelles avant de lancer les missions principales.

















Dans tous les cas, GTA 6 est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :