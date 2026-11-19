Dans Grand Theft Auto 6, le crime paie, mais toutes les activités ne se valent pas pour remplir votre compte en banque. Des petits braquages de début de partie aux gros coups de fin de campagne, découvrez les méthodes les plus rentables pour devenir riche à Leonida.

Avec d'innombrables façons de dépenser votre argent durement gagné dans le vaste monde de Grand Theft Auto VI, il est essentiel de connaître les filons les plus lucratifs dès vos premières heures de jeu. Plutôt que de perdre votre temps à détrousser les passants dans la rue ou commettre de petits larcins, concentrez-vous sur ces activités évolutives au fil des chapitres. Nous vous donnons quelques astuces.

Les premières rentrées d'argent (Chapitres 1 et 2)

Au lancement de l'aventure, vos options sont encore limitées, mais plusieurs activités permettent de se constituer un premier capital si vous souhaitez remplir vos poches dès les premières heures de jeu :

Les activités annexes : Dès le premier chapitre, tournez-vous vers les plongées sous-marines à la recherche de trésors pour Kenton ou attaquez-vous aux membres du gang des Kingfishers.

Dès le premier chapitre, tournez-vous vers les plongées sous-marines à la recherche de trésors pour Kenton ou attaquez-vous aux membres du gang des Kingfishers. Les petits braquages : Braquer les stations-service et les petites supérettes en pointant votre arme sur le caissier permet de récupérer rapidement du liquide dans les caisses enregistreuses.

Braquer les stations-service et les petites supérettes en pointant votre arme sur le caissier permet de récupérer rapidement du liquide dans les caisses enregistreuses. La revente de véhicules sans traceur : Au début du Chapitre 2, vous rencontrerez Moses qui rachète les voitures volées dépourvues de traceur. Ciblez en priorité les camionnettes (comme les vans Weazel News) qui peuvent vous rapporter plus de 1 000 $ l'unité.

Passer aux choses sérieuses à partir du Chapitre 3

Une fois arrivé à Vice City et mieux équipé (gilets pare-balles, armes lourdes et véhicules rapides), les gains passent à la vitesse supérieure. Dès le Chapitre 3, vous pouvez notamment cibler les bijouteries. Enchaîner ces casses permet d'amasser facilement entre 10 000 $ et 25 000 $ par opération. En parallèle, n'hésitez pas à nettoyer les 39 repaires de gangs illégaux disséminés à travers Leonida (indiqués par une icône de masque jaune sur la carte). Vider leurs coffres-forts, revendre leurs stupéfiants à un receleur et récupérer des montres de luxe ou des variantes d'armes uniques constituent une excellente source de revenus.

















Si vous préférez le bitume aux fusillades, remporter l'une des 40 courses clandestines uniques du jeu permet de dégager un bénéfice net bien supérieur aux frais d'inscription et de location de véhicule. Enfin, le trafic automobile devient beaucoup plus lucratif puisque vous pouvez désormais revendre les véhicules équipés de traceurs standards dans n'importe quel Pay ‘n' Spray pour environ 4 000 $ (avec un bonus selon l'état de la carrosserie). Mieux encore, un contact nommé Randy vous apprendra à cloner des clés et vous fournira une liste de 18 supercars recherchées, rapportant 30 000 $ et plus par livraison.

Fin de partie avec les gros braquages et le code de triche

Pour atteindre les millions nécessaires en fin d'aventure, il faut viser les cibles les plus protégées, mais aussi les plus risquées.

Les coffres-forts de banques

À partir de la fin du Chapitre 4 et durant les chapitres suivants, vous débloquez la possibilité de braquer des banques. Si les petits établissements rapportent plus de 20 000 $, les grandes banques peuvent vous faire gagner jusqu'à 200 000 $ en un seul coup. Ces opérations exigent une préparation minutieuse (équipement adéquat, gestion des otages pour retarder l'alarme) car elles déclenchent immédiatement un indice de recherche de 4 étoiles.

Prévoyez un véhicule rapide et un point de changement de voiture pour semer la police.

Le code de triche

Une fois l'histoire principale terminée, vous pouvez utiliser les codes de triche (attention, cela bloque l'obtention des trophées et succès pour la session en cours). En regardant votre téléphone en jeu tout en maintenant L1 / LB, entrez la combinaison suivante pour recevoir instantanément 250 000 $ :

R1 / RB, Haut, Droite, Bas, Gauche, Haut, Gauche, Bas, Droite

Rappelons, si tant est que cela soit nécessaire, que GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series.