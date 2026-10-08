Les premières radios de GTA 6 dévoilées avec une nouveauté très attendue

Rockstar Games lève (un peu plus) le voile sur l'ambiance sonore de Grand Theft Auto VI. Au programme, six nouvelles stations de radio éclectiques pour rythmer vos virées dans l'État de Leonida, mais surtout l'arrivée inédite de podcasts à écouter partout grâce à votre smartphone en jeu.

L'univers de Grand Theft Auto n'a jamais été uniquement visuel. La musique y joue un rôle fondamental, dictant l'ambiance de nos courses-poursuites et de nos balades au soleil couchant. Pour ce Grand Theft Auto VI, très attendu, le studio américain promet de repousser les limites de l'immersion sonore au sein de l'État de Leonida. Après avoir révélé une partie de la bande-son, six stations de radio viennent d'être officialisées, offrant un premier aperçu de la diversité musicale qui nous attend.

Une programmation musicale éclectique pour Leonida

Dès la sortie du jeu, les joueurs pourront zapper entre différentes fréquences reflétant la richesse culturelle de la région. Les amateurs de rythmes latins se tourneront vers Cocoteo FM, animée par El Martillo et La Gata. Du reggaeton à la bachata, cette station se veut être la fête qui ne s'éteint jamais. Plus au nord, dans les zones marécageuses des Grassrivers, Back Country Radio diffusera de la country rebelle sous la houlette de MW et Delta Dawne, accompagnés des bulletins météorologiques improbables de Mud Dog Mike.













Les sonorités africaines auront également une place de choix avec AfroBank FM. Le duo Burna et Palmsy y mixera des classiques du vingtième siècle et des sons contemporains comme l'amapiano. Pour les amateurs de guitares saturées, The Chamber 106.6 fera résonner du metal classique des années quatre-vingt avec DJ Kerry et DJ Tom.

Le retour d'une légende de Vice City

Les joueurs de la première heure esquisseront un sourire en découvrant le retour de Flash FM. Cette station emblématique des années 2000 reprend du service avec Robyn et Alex aux commandes, promettant la meilleure musique pop pour faire danser les habitants de l'État du Bonheur. Enfin, le hip-hop ne sera pas en reste grâce à Dirty South Classics, où Trick et Trina mettront à l'honneur le rap régional du Sud.

L'ère des podcasts et de l'écoute à pied

La véritable révolution de ce nouvel épisode réside dans la consommation de l'audio. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, les joueurs de GTA 6 ne seront plus limités à l'autoradio de leurs véhicules. Ce sixième épisode introduit une série de podcasts à la demande et d'émissions de radio qu'il sera possible d'écouter en marchant dans la rue.

Grâce à des écouteurs connectés directement au smartphone du protagoniste, l'exploration de Vice City et de ses environs prendra une toute nouvelle dimension. Cette fonctionnalité permettra de ne jamais interrompre son émission favorite lors d'une fusillade ou d'une simple promenade sur la plage, favorisant l'immersion. Des extraits de ces six stations sont d'ores et déjà disponibles sur le site officiel, en attendant de plus amples détails sur la bande-son dynamique qui s'adaptera à nos actions en jeu.

Rendez-vous le 19 novembre pour la sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series. Contrairement à certaines rumeurs, GTA 6 ne sera pas jouable sur PC day one via le streaming.