GTA 6 : Le risque du téléchargement illégal ne fait pas peur au patron de Take-Two

À l'approche de la sortie de GTA 6, le piratage devient une préoccupation majeure. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, se montre lucide face à cette réalité incontournable et prévient que des mesures légales et techniques seront déployées pour protéger le jeu le plus attendu de la décennie.

Le lancement de Grand Theft Auto VI s'annonce comme l'un des événements culturels les plus massifs de notre époque. Si les ventes promettent de battre tous les records, le jeu sera inévitablement la cible numéro un des réseaux de distribution illégale. Face à ce défi colossal, Strauss Zelnick, le président de Take-Two Interactive, a récemment partagé sa vision lors d'un entretien accordé au WSJ Tech. Loin de céder à la panique, le dirigeant accepte cette situation comme une composante inévitable de l'industrie du divertissement, tout en préparant activement ses équipes à riposter.

Une réalité historique pour l'industrie du divertissement

Le dirigeant n'en est pas à son coup d'essai et s'appuie sur sa longue expérience pour analyser la situation. Ayant traversé différentes époques et secteurs, il rappelle que le téléchargement illégal a toujours accompagné les grands succès commerciaux.

Le piratage est une réalité de la vie. J'ai travaillé dans toutes les industries du divertissement possibles, et quand j'étais dans le cinéma, nous estimions ce phénomène à environ 10 ou 20 % à tout moment.

Il souligne également son passage dans l'industrie musicale entre 1994 et 2000, une période marquée par l'explosion du partage de fichiers. Selon lui, au milieu des années 2000, près de 80 % du marché de la musique était piraté, un chiffre qui a drastiquement baissé depuis. Cette perspective historique lui permet d'aborder la sortie du futur blockbuster de Rockstar avec un certain recul, même s'il avoue s'inquiéter en permanence de chaque aspect du marché des jeux vidéo.

Des barrières techniques naturelles et des avocats prêts à intervenir

Contrairement à un simple fichier audio ou vidéo, un titre de l'envergure de GTA 6 bénéficie de protections organiques liées à sa nature même. La taille gigantesque des fichiers et la complexité de l'architecture logicielle rendent le piratage beaucoup plus fastidieux pour le grand public.

En raison de la taille des fichiers et de la complexité, le piratage est moins problématique dans le divertissement interactif, mais ce n'est pas un non-sujet. Et si cela devient un problème, nous le traiterons de la même manière que n'importe quelle autre entreprise, c'est-à-dire par des moyens légaux et techniques, et nous devrons faire les deux.

L'éditeur a déjà prouvé sa fermeté par le passé. Plus tôt cette année, une plateforme multijoueur non officielle de GTA 5 a été fermée sans ménagement. De plus, suite aux fuites massives concernant le prochain opus, Take-Two n'a pas hésité à exiger des informations utilisateurs auprès de Discord et Microsoft par voie judiciaire, prouvant que les menaces de représailles légales ne sont pas de vaines paroles.

L'importance cruciale de la connexion aux serveurs officiels

Au-delà des batailles juridiques, la meilleure arme de Rockstar réside dans l'expérience utilisateur. Strauss Zelnick précise que pour profiter pleinement de leurs jeux, une connexion aux serveurs officiels est indispensable. Les versions piratées obligeront les joueurs à se tourner vers des serveurs alternatifs potentiellement instables ou vides, offrant une expérience dégradée.

Le dirigeant conclut en affirmant que bien que le piratage existera toujours, la qualité de l'expérience originale restera le meilleur rempart pour garantir le succès retentissant de leur prochaine œuvre majeure.

Rendez-vous dès le 19 novembre pour la sortie de GTA 6, sur PS5 et Xbox Series.