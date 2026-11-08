GTA 6 : Quel est le poids du jeu sur PS5 et Xbox Series ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 novembre 2026 à 17h00
Le jeu le plus attendu de la décennie s'apprête à débarquer sur les consoles de dernière génération. Découvrez la taille exacte du fichier d'installation de GTA 6 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour préparer au mieux votre espace de stockage.
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GTA 6 : Quel est le poids du jeu sur PS5 et Xbox Series ?

Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI approche a très grands pas, Rockstar Games a partagé il y a peu les détails officiels concernant le prétéléchargement et l'espace disque requis. Entre l'immensité de la carte, les systèmes de transports publics et la profondeur des mécaniques de jeu, le titre s'annonce comme l'un des plus volumineux de l'histoire du jeu vidéo.

Combien de Go faut-il prévoir pour installer GTA 6 ?

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Rockstar Games a officiellement confirmé que GTA 6 nécessite jusqu'à 212 Go d'espace de stockage lors de son lancement initial, avant l'arrivée des futures mises à jour et contenus additionnels.

Ce chiffre valide ainsi les fuites précédentes qui évoquaient une taille minimale de 210 Go pour le téléchargement initial. Autant dire qu'il faudra du temps pour que les joueurs puissent l'installer sur leur console. La bonne nouvelle est que Rockstar permet le prétéléchargement durant une belle période.

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Détails sur l'espace requis et les différences selon les consoles

Chaque plateforme n'aura pas le même poids, comme Rockstar le confirme. Sur son site, le studio précise que le « fichier de prétéléchargement nécessitera jusqu'à 212 Go selon votre appareil, assurez-vous donc de disposer d'un espace suffisant pour commencer le prétéléchargement dès que possible. »

Il se peut donc que sur l'une autre l'autre des machines le poids soit relativement plus faible, et peut-être même inférieur aux 200 Go. Naturellement, avec le temps, cet espace requis devrait augmenter, étant donné que les futures mises à jour viendront gonfler le contenu. 

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Autant dire qu'il faudra faire de la place sur son disque dur avant la sortie de GTA 6, et qu'il sera difficile pour celles et ceux n'ayant que 500 Go de stockage de cumuler plusieurs grosses productions le temps d'y jouer. 

Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est programmé pour le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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