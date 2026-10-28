Le poids de GTA 6 dévoilé sur PS5, ça va faire des dégâts

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2026 à 12h54
Le suspense prend fin concernant l'espace disque nécessaire pour installer Grand Theft Auto 6. À quelques semaines de sa sortie, les données de la boutique PlayStation confirment un poids titanesque. Préparez-vous à faire un grand ménage sur votre console pour accueillir le nouveau chef-d'œuvre de Rockstar Games.
Ajouter aux sources préférées
Le poids de GTA 6 dévoilé sur PS5, ça va faire des dégâts

Évidemment, les rumeurs allaient bon train depuis des mois, certaines évoquant même un fichier dépassant les 300 gigaoctets. La réalité est désormais chiffrée grâce au compte Twitter PlayStation Game Size, réputé pour sa fiabilité infaillible. En fouillant dans les données internes du PlayStation Store, ce dernier a découvert que Grand Theft Auto VI pèsera exactement 210 Go sur PlayStation 5.

Un poids monstre, pour un futur monstre ?

Ce chiffre astronomique fait du prochain titre de Rockstar Games l'un des jeux les plus massifs de cette génération de consoles. Il est important de souligner que ce poids ne concerne pour l'instant que le mode histoire, aucune composante multijoueur n'étant incluse au lancement. L'ambition visuelle et la taille de la carte expliquent logiquement cette exigence technique hors norme.

Si le chiffre de 210 Go concerne la machine de Sony, la situation devrait être légèrement différente chez Microsoft. La PlayStation 5 bénéficie en effet d'un algorithme de compression particulièrement performant. Il est donc fort probable que la version Xbox Series X exige encore plus d'espace de stockage. À l'inverse, les propriétaires de Xbox Series S pourraient s'en tirer avec un fichier plus léger, la console ne nécessitant pas le téléchargement des textures en très haute définition. Les détails exacts pour les machines de Microsoft seront connus très prochainement.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une semaine entière pour préparer le terrain

Conscient que le téléchargement d'un tel mastodonte pourrait poser problème aux connexions modestes, Rockstar Games a prévu une large fenêtre de pré-téléchargement. Les joueurs ayant précommandé le jeu en version numérique pourront commencer à installer les fichiers dès le 12 novembre. Les éditions physiques, qui contiendront un code de téléchargement dans la boîte, seront également expédiées à cette date.

Chargement du sondage...

0 votant

Ce poids pourrait augmenter par la suite, si Rockstar déploie des mises à jour, mais aussi lorsque le mode multijoueur arrivera, très probablement début 2027. Cependant, il y a des chances pour que les joueurs puissent choisir d'installer l'un ou l'autre, ou les deux, comme peut le proposer Call of Duty.

Dans tous les cas, rendez-vous le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 aurait déjà rapporté plus de 600 millions de dollars avant même sa sortie
Grand Theft Auto VI 21 octobre 2026

GTA 6 aurait déjà rapporté plus de 600 millions de dollars avant même sa sortie

S'il est attendu de pied ferme, Grand Theft Auto VI pourrait bien devenir une légende avant même d'arriver entre les mains des joueurs. En effet, les revenus générés par les précommandes pourraient atteindre le milliard de dollars.
Rockstar travaille sur des PNJ plus réalistes depuis 2014
Grand Theft Auto VI 20 octobre 2026

Rockstar travaille sur des PNJ plus réalistes depuis 2014

De nouvelles révélations de Jason Schreier mettent en lumière les coulisses de Rockstar Games. On y découvre que la technologie d'interaction avec les PNJ date de 2014. Le journaliste dévoile également des détails inédits sur le développement tumultueux de GTA 6 et ses environnements ultra-détaillés.
Le trailer de lancement de GTA 6 pulvérise celui de GTA V, en seulement trois jours
Grand Theft Auto VI 20 octobre 2026

Le trailer de lancement de GTA 6 pulvérise celui de GTA V, en seulement trois jours

À un mois de sa sortie, GTA 6 continue de battre des records. Son trailer de lancement vient de générer plus de vues en trois jours que celui de son prédécesseur en treize ans, confirmant une attente sans précédent dans toute l'histoire du jeu vidéo.
GTA 6 : Même les responsables de Rockstar Games ignorent tout ce qui se cache dans le jeu
Grand Theft Auto VI 20 octobre 2026

GTA 6 : Même les responsables de Rockstar Games ignorent tout ce qui se cache dans le jeu

Il peut sembler fou de savoir que les figures majeures d'un studio ne savent pas tout ce que contient l'un de leurs titres. Pourtant, c'est bien le cas chez Rockstar Games à un mois de la sortie de Grand Theft Auto VI.
GTA 6 aura des centaines d'intérieurs à explorer
Grand Theft Auto VI 19 octobre 2026

GTA 6 aura des centaines d'intérieurs à explorer

Grand Theft Auto 6 promet une immersion sans précédent avec des centaines de bâtiments explorables et un souci du détail maladif. Selon les dernières informations, le prochain titre de Rockstar Games s'éloigne du cynisme de son prédécesseur pour s'inspirer de Red Dead Redemption 2.
GTA 6 pourrait enfin corriger ce bug visuel vieux de 18 ans
Grand Theft Auto VI 19 octobre 2026

GTA 6 pourrait enfin corriger ce bug visuel vieux de 18 ans

Le dernier trailer de Grand Theft Auto 6 ne se contente pas d'en mettre plein la vue. Entre la correction d'un bug visuel historique du moteur RAGE et le retour d'une unité tactique emblématique, Rockstar semble prêt à livrer l'expérience ultime.

commentaire (0)