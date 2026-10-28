Le poids de GTA 6 dévoilé sur PS5, ça va faire des dégâts

Le suspense prend fin concernant l'espace disque nécessaire pour installer Grand Theft Auto 6. À quelques semaines de sa sortie, les données de la boutique PlayStation confirment un poids titanesque. Préparez-vous à faire un grand ménage sur votre console pour accueillir le nouveau chef-d'œuvre de Rockstar Games.

Évidemment, les rumeurs allaient bon train depuis des mois, certaines évoquant même un fichier dépassant les 300 gigaoctets. La réalité est désormais chiffrée grâce au compte Twitter PlayStation Game Size, réputé pour sa fiabilité infaillible. En fouillant dans les données internes du PlayStation Store, ce dernier a découvert que Grand Theft Auto VI pèsera exactement 210 Go sur PlayStation 5.

Un poids monstre, pour un futur monstre ?

Ce chiffre astronomique fait du prochain titre de Rockstar Games l'un des jeux les plus massifs de cette génération de consoles. Il est important de souligner que ce poids ne concerne pour l'instant que le mode histoire, aucune composante multijoueur n'étant incluse au lancement. L'ambition visuelle et la taille de la carte expliquent logiquement cette exigence technique hors norme.

🚨 Grand Theft Auto VI - 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB - 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99) Pre-Load : November 12 Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight https://t.co/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Si le chiffre de 210 Go concerne la machine de Sony, la situation devrait être légèrement différente chez Microsoft. La PlayStation 5 bénéficie en effet d'un algorithme de compression particulièrement performant. Il est donc fort probable que la version Xbox Series X exige encore plus d'espace de stockage. À l'inverse, les propriétaires de Xbox Series S pourraient s'en tirer avec un fichier plus léger, la console ne nécessitant pas le téléchargement des textures en très haute définition. Les détails exacts pour les machines de Microsoft seront connus très prochainement.

















Une semaine entière pour préparer le terrain

Conscient que le téléchargement d'un tel mastodonte pourrait poser problème aux connexions modestes, Rockstar Games a prévu une large fenêtre de pré-téléchargement. Les joueurs ayant précommandé le jeu en version numérique pourront commencer à installer les fichiers dès le 12 novembre. Les éditions physiques, qui contiendront un code de téléchargement dans la boîte, seront également expédiées à cette date.

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Ce poids pourrait augmenter par la suite, si Rockstar déploie des mises à jour, mais aussi lorsque le mode multijoueur arrivera, très probablement début 2027. Cependant, il y a des chances pour que les joueurs puissent choisir d'installer l'un ou l'autre, ou les deux, comme peut le proposer Call of Duty.

Dans tous les cas, rendez-vous le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.