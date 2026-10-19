GTA 6 aura des centaines d'intérieurs à explorer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 18h21
Grand Theft Auto 6 promet une immersion sans précédent avec des centaines de bâtiments explorables et un souci du détail maladif. Selon les dernières informations, le prochain titre de Rockstar Games s'éloigne du cynisme de son prédécesseur pour s'inspirer de Red Dead Redemption 2.
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GTA 6 aura des centaines d'intérieurs à explorer

Grand Theft Auto VI s'annonce comme une véritable révolution pour les mondes ouverts, à tous les niveaux. Alors que la sortie du jeu approche à grands pas sur PlayStation 5 et Xbox Series, de nouvelles informations viennent confirmer l'ambition démesurée de Rockstar Games. La carte, estimée à environ trois fois la taille de celle de Red Dead Redemption 2, ne se contentera pas d'offrir de vastes étendues vides. La densité urbaine et l'interactivité seront au cœur de l'expérience, redéfinissant les standards du studio.

Une carte gigantesque aux intérieurs minutieusement détaillés

L'immensité du monde de Grand Theft Auto 6 ne se mesurera pas uniquement en kilomètres carrés, mais bien en profondeur d'exploration. Aaron Garbut, co-directeur du studio, a récemment souligné l'attention maniaque portée aux détails dans chaque pièce façonnée à la main. Les développeurs ont pensé à tout, de la place qu'occupent les personnages à ce qu'ils boivent, en passant par les traces laissées sur les tables. Cette minutie soulève naturellement une question cruciale concernant le nombre de bâtiments qu'il sera possible de visiter.

Si aucun chiffre précis n'a été officiellement arrêté par le studio, plusieurs cadres de Rockstar, dont Jennifer Kolbe, Aaron Garbut, Phil Hooker et Rob Nelson, ont confié au journaliste Jason Schreier de Bloomberg qu'il y aura des centaines d'intérieurs à explorer. Ce niveau de détail a été illustré par un exemple concret de gameplay, où le joueur peut s'introduire discrètement dans une station-service et dérober la caisse sans éveiller les soupçons.

Il y a tellement de ces petits intérieurs, des centaines d'entre eux, que vous pouvez aller explorer.

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L'héritage de Red Dead Redemption 2

Outre la complexité du monde ouvert, la narration semble elle aussi prendre un tournant différent. Jason Schreier précise que le scénario de ce nouvel opus puise davantage ses inspirations dans Red Dead Redemption 2 que dans Grand Theft Auto V. Concrètement, l'histoire se concentre sur deux protagonistes qui apprécient réellement passer du temps ensemble. Le journaliste a d'ailleurs contrasté la première heure de jeu avec celle de son prédécesseur, soulignant que le nihilisme amer de l'épisode précédent devenait rapidement épuisant.

Cette nouvelle approche promet une dynamique beaucoup plus nuancée et humaine entre Lucia et Jason. Bien entendu, le ton satirique propre à la franchise devrait resurgir plus tard dans l'aventure, mais la fondation narrative s'annonce nettement plus ancrée dans la relation entre les deux personnages principaux.

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Des choix qui façonnent l'aventure

La manière dont les joueurs interagiront avec Lucia et Jason aura un impact direct sur la direction que prendra leur relation, ce qui influencera inévitablement le déroulement de l'histoire. Cette mécanique de choix et de conséquences, bien que ses contours exacts restent à définir, témoigne de la volonté de Rockstar de proposer une expérience plus organique et personnalisée.

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Avec un lancement prévu dans un mois, les joueurs n'auront plus à patienter très longtemps pour découvrir par eux-mêmes GTA 6, qui s'annonce déjà comme un succès, tant il est attendu.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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