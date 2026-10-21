GTA 6 aurait déjà rapporté plus de 600 millions de dollars avant même sa sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2026 à 17h30
S'il est attendu de pied ferme, Grand Theft Auto VI pourrait bien devenir une légende avant même d'arriver entre les mains des joueurs. En effet, les revenus générés par les précommandes pourraient atteindre le milliard de dollars.
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GTA 6 aurait déjà rapporté plus de 600 millions de dollars avant même sa sortie

Grand Theft Auto VI est le jeu de tous les superlatifs et de tous les records. À un mois à peine de sa sortie, le dernier-né de Rockstar Games a déjà marqué les esprits en provoquant une impressionnante vague de congés et en enregistrant plus de 475 millions de vues en 24 heures suite à la diffusion de son deuxième trailer

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Il devrait également inclure des centaines de bâtiments explorables, de nombreuses activités annexes, plus de 170 espèces animales différentes et bien plus encore. Mais il pourrait écrire l'histoire avant d'arriver dans les rayons, même s'il ne comporte pas de disque. Pour comprendre cela, il faut jeter un œil du côté des précommandes et surtout des revenus générés par ces achats.

Grand Theft Auto VI en route vers le milliard de revenus générés avant sa sortie

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En août dernier, Take-Two évoquait déjà des précommandes « exceptionnelles » pour le titre. Cependant, la société d'analyse Sensor Tower révèle que Grand Theft Auto VI aurait déjà généré plus de 630 millions de dollars de recettes depuis l'ouverture de ses précommandes. S'il est difficile d'avoir une estimation, la société estime que cela représenterait plus de 6,45 millions d'exemplaires vendus avant le lancement. 

D'après les données de la société, 74 % des précommandes ont été effectuées sur PlayStation 5. Cela représenterait 468 millions de dollars et près de 4,8 millions de ventes sur la console de Sony. Mais ce chiffre pourrait encore grimper à l'approche de la sortie du titre. En effet, le pré-téléchargement du titre sera possible dès le 12 novembre prochain, ce qui pourrait déclencher de nouvelles vagues d'achat.

Une concurrence qui ne peut pas lutter, même chez les grands noms de l'automne

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L'estimation d'un autre cabinet d'analyses suggère que GTA 6 pourrait générer plus de 5 milliards de dollars de recette sur sa semaine de lancement. Les chiffres donnent le vertige, notamment au regard des performances des autres grands noms sortis quelques semaines avant le jeu. À titre de comparaison, le volume des précommandes de GTA 6 est 148 % plus important que celles de Call of Duty: Modern Warfare 2 à période équivalente.

Ces chiffres ne prennent en compte que les précommandes numériques réalisées uniquement aux États-Unis. Mais elles suffisent pour montrer la domination et l'attente autour de GTA 6. Il a battu les chiffres réalisés par certains des jeux AAA les plus attendus de ces 6 dernières années comme Diablo IV ou Hogwarts Legacy. Mais ce sixième opus est déterminé à devenir le jeu de TOUS les records.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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