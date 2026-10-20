Le trailer de lancement de GTA 6 pulvérise celui de GTA V, en seulement trois jours

À un mois de sa sortie, GTA 6 continue de battre des records. Son trailer de lancement vient de générer plus de vues en trois jours que celui de son prédécesseur en treize ans, confirmant une attente sans précédent dans toute l'histoire du jeu vidéo.

À quelques semaines de l'arrivée du jeu le plus attendu de la décennie, l'effervescence atteint des sommets toujours plus hauts. Rockstar Games a dévoilé le trailer de lancement de son futur mastodonte il y a quelques jours, et les chiffres donnent déjà le vertige. Les joueurs du monde entier ont cliqué en masse pour découvrir ces ultimes images de Grand Theft Auto VI, pulvérisant au passage une statistique symbolique qui illustre parfaitement l'ampleur du phénomène culturel qui s'annonce.

Un démarrage fulgurant pour le trailer de lancement

En l'espace de seulement trois jours, la vidéo de lancement de ce nouvel opus a cumulé près de 47 millions de visionnages. Cette statistique impressionnante correspond à une moyenne de 175 clics par seconde, de jour comme de nuit. Un rythme effréné qui témoigne de la faim insatiable de la communauté pour le moindre détail concernant le titre, analysant chaque image et chaque séquence avec une attention frôlant l'obsession. Cette nouvelle vidéo nous a d'ailleurs permis d'avoir de nouveaux détails.

Cette performance prend une tout autre dimension lorsqu'on la compare à celle de son grand frère. Le trailer de lancement de Grand Theft Auto V, publié il y a treize, ans avant son arrivée sur les consoles de l'époque, plafonne aujourd'hui à 34 millions de vues. En moins de 72 heures, le nouveau roi a donc détrôné son aîné, effaçant plus d'une décennie de présence en ligne d'un simple revers de la main. Ces chiffres donnent le tournis et rendent presque impossible la conceptualisation de l'impact qu'aura la sortie officielle. Bien qu'il faille prendre en compte la différence d'époque, où une vidéo YouTube est bien plus accessible aujourd'hui qu'en 2013.

Le poids d'un héritage monumental

Il est difficile d'imaginer jusqu'où ira GTA 6, surtout quand on se rappelle que son prédécesseur s'est écoulé à plus de 230 millions d'exemplaires, devenant l'un des produits de divertissement les plus rentables de tous les temps. Pourtant, ces nouveaux records d'audience sur la toile ne sortent pas de nulle part et s'inscrivent dans une logique implacable de domination du marché vidéoludique.

















Si l'engouement actuel est aussi démesuré, c'est en grande partie grâce au succès phénoménal et durable du cinquième opus. C'est la longévité exceptionnelle et la popularité constante de ce dernier qui ont construit, brique par brique, l'attente monumentale autour de cette suite, mais aussi le silence de Rockstar autour de celle-ci. Bien sûr, les images dévoilées par le studio sont visuellement bluffantes et promettent une expérience en monde ouvert hors norme, mais c'est bien l'ombre gigantesque du précédent jeu qui sert de tremplin principal à ce nouveau chapitre.

En attendant la sortie de GTA 6, le 19 novembre, vous pouvez suivre toute son actualité sur notre portail dédié, et ne rien manquer.