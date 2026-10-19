GTA 6 pourrait enfin corriger ce bug visuel vieux de 18 ans

Le dernier trailer de Grand Theft Auto 6 ne se contente pas d'en mettre plein la vue. Entre la correction d'un bug visuel historique du moteur RAGE et le retour d'une unité tactique emblématique, Rockstar semble prêt à livrer l'expérience ultime.

Le trailer de lancement de Grand Theft Auto VI continue de livrer ses secrets. Si les joueurs ont immédiatement été captivés par la fidélité visuelle de Leonida, et davantage d'informations sur Jason, l'un des protagonistes, les experts techniques ont repéré une évolution majeure sous le capot du jeu. Le moteur RAGE, véritable colonne vertébrale des productions Rockstar depuis près de deux décennies, semble avoir reçu une mise à jour salvatrice.

La fin d'un défaut visuel historique

Depuis la sortie de Grand Theft Auto IV il y a 18 ans, les jeux du studio américain traînent une anomalie graphique subtile mais persistante. Que ce soit dans les aventures de Niko Bellic, de Michael De Santa ou d'Arthur Morgan, un problème de saccade des animations s'est toujours manifesté. Ce phénomène, qui touche à la fois les mouvements des personnages et les déplacements de la caméra, donne parfois une impression désagréable de stop motion.

















Beaucoup de joueurs pensaient à de simples chutes de fluidité, mais le souci était en réalité profondément ancré dans le moteur RAGE. Les premières vidéos de ce sixième opus laissaient d'ailleurs craindre que le problème soit toujours d'actualité. Cependant, la dernière bande-annonce montre une fluidité absolue.

Digital Foundry a confirmé que cette nouvelle vidéo est totalement exempte de ces saccades d'animation, même lors des longs plans de caméra panoramiques où le défaut est habituellement le plus visible.

Il reste possible que le studio ait minutieusement sélectionné des séquences épargnées par ce bug, mais cette hypothèse est peu probable. Les développeurs ont toujours assumé l'état de leur moteur lors des précédentes présentations, prouvant qu'ils continuent d'optimiser leur titre jusqu'à la dernière minute.

Le retour en force des forces spéciales

Au-delà de ces améliorations techniques, le studio n'oublie pas ses racines narratives et son gameplay explosif. La vidéo de lancement a également confirmé le grand retour du NOOSE, le fameux bureau national de l'application de la sécurité. Introduite dans le quatrième épisode, cette parodie du département de la sécurité intérieure des États-Unis avait marqué les esprits.

Si cette unité était bien présente dans les aventures de Trevor et Franklin, elle occupait un rôle scénaristique mineur par rapport à ses débuts à Liberty City. Son apparition dans les nouvelles séquences, notamment à travers son unité de réponse tactique, laisse présager des courses-poursuites d'une intensité rare. Le niveau de recherche maximal devrait une nouvelle fois déclencher l'intervention de ces forces lourdement armées.

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Cet emprunt direct au jeu le mieux noté de la franchise souligne la volonté de Rockstar de synthétiser le meilleur de son histoire. Entre une technique enfin débarrassée de ses vieux démons et un système de police qui pourrait offrir des affrontements encore plus spectaculaires, l'arrivée de GTA 6 promet de séduire les joueurs. Rendez-vous dans un mois, le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.