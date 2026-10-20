GTA 6 : Même les responsables de Rockstar Games ignorent tout ce qui se cache dans le jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 octobre 2026 à 14h05
Il peut sembler fou de savoir que les figures majeures d'un studio ne savent pas tout ce que contient l'un de leurs titres. Pourtant, c'est bien le cas chez Rockstar Games à un mois de la sortie de Grand Theft Auto VI.
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GTA 6 : Même les responsables de Rockstar Games ignorent tout ce qui se cache dans le jeu

Le décompte est officiellement lancé : il ne reste plus qu'un mois avant le lancement officiel de Grand Theft Auto VI. Le bien culturel le plus attendu de la décennie est particulièrement attendu et les curieux espèrent grappiller le moindre détail à chaque nouvelle révélation. 

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Même si les développeurs continuent d'apporter des changements au titre à quelques semaines de sa sortie, il semble que les joueurs ne soient pas seuls à découvrir tout ce qui se cache à Vice City. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, a pu s'en rendre compte lors d'une visite dans les locaux de Rockstar Games qu'il a racontée en vidéo le 19 octobre 2026.

De nombreuses surprises potentiellement cachées par les développeurs de GTA 6

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À cette occasion, il a pu échanger quelques mots avec Aaron Garbut, directeur artistique de Rockstar North. Ce dernier lui explique que GTA 6 est un projet de très grande ampleur. De fait, même si chaque responsable coordonne et supervise le travail de son équipe, il ne peut pas avoir une vision globale ou complète de tout ce que le jeu contient. Si cela peut choquer, cette absence de vision complète offre également une certaine liberté aux développeurs. 

Ils ont de grandes lignes directrices et des consignes à respecter, mais ils peuvent également ajouter de petits détails pour rendre le monde plus vivant. Ces éléments sont souvent nés d'initiatives personnelles des développeurs. De fait, les responsables ou les dirigeants découvrent ces ajouts en même temps que les joueurs. 

Cette liberté n'est pas nouvelle pour les développeurs de Rockstar. Elle a même permis de créer l'un des éléments les plus marquants de Red Dead Redemption 2.

Un exemple tiré de Red Dead Redemption 2 qui résume bien cette liberté créative accordée aux développeurs

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Si vous avez joué au titre, vous avez dû vous rendre compte d'une curiosité anatomique lors de vos virées à cheval. En effet, les testicules de votre monture pouvaient rétrécir si la météo était fraîche en jeu. Ce détail aurait pu rester anecdotique, mais il a rapidement fait le tour d'Internet au point de devenir un élément culte du jeu. Pourtant, il est né dans l'esprit d'un développeur qui trouvait l'idée intéressante et qui a eu assez de temps pour le développer et l'ajouter au titre. 

C'est cet esprit de liberté qui permet d'ajouter des détails auxquels personne ne pensait au départ et qui contribuent à rendre un univers plus vivant. Toutefois, ces ajouts ne doivent pas se faire au détriment des grandes étapes du jeu, car le but reste de fournir un produit terminé dans les temps. Ces petits trucs en plus sont comme des surprises que le public, mais aussi les responsables de Rockstar, découvriront donc à partir du 19 novembre prochain sur PS5 et consoles Xbox Series.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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