Rockstar travaille sur des PNJ plus réalistes depuis 2014

De nouvelles révélations de Jason Schreier mettent en lumière les coulisses de Rockstar Games. On y découvre que la technologie d'interaction avec les PNJ date de 2014. Le journaliste dévoile également des détails inédits sur le développement tumultueux de GTA 6 et ses environnements ultra-détaillés.

L'attente autour de Grand Theft Auto VI est à son comble, en grande partie grâce au savoir-faire du studio pour créer des mondes vivants. Cette immersion repose sur des PNJ criants de vérité. Aujourd'hui, nous apprenons que la genèse de cette prouesse technologique remonte à plus d'une décennie.

Une révolution née en 2014 pour Red Dead Redemption 2

Dans une récente intervention, le journaliste Jason Schreier a partagé des anecdotes issues de ses échanges avec Rob Nelson, le directeur du développement chez Rockstar Games. Tout commence avec un prototype d'animation conçu par Mark Tennant, vice-président de l'animation, en 2014. Ce système n'est autre que la fameuse mécanique permettant de saluer ou de provoquer les passants d'une simple pression sur une gâchette.

















Phil Hooker, alors responsable technique, hésitait à présenter cette ébauche à la direction. Il savait pertinemment que Rob Nelson avait la réputation d'intégrer la moindre idée ambitieuse, peu importe la charge de travail colossale que cela imposerait aux équipes. Finalement, la démonstration a eu lieu et la réaction fut immédiate.

C'est incroyable, cela va révolutionner la façon dont nos jeux et nos mondes fonctionnent.

Cette simple mécanique a effectivement redéfini les standards de l'industrie lors de la sortie de Red Dead Redemption 2, et elle continuera d'évoluer dans les futures productions du studio, dont GTA 6.

Des détails inédits sur le développement de GTA 6

Au-delà de cette anecdote historique, le journaliste a profité de sa visite dans les locaux d'Édimbourg pour glaner de précieuses informations sur le futur mastodonte. Certains concepteurs travaillent sur ce projet depuis plus de onze ans, ayant commencé par des recherches approfondies sur la ville de Miami.

Le processus de création n'a pas été un long fleuve tranquille. Le titre a traversé une période particulièrement difficile entre 2019 et 2022, avant que les conditions de travail et la direction du projet ne s'améliorent significativement l'année suivante.

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Sur le plan du gameplay et du monde ouvert, les joueurs peuvent s'attendre à des routes plus étroites et bien plus denses que celles arpentées à Los Santos. Les développeurs ont également envisagé de modifier l'interface de sélection des armes, avant de finalement revenir à la classique roue de l'arsenal, jugée plus efficace.

Enfin, l'environnement de travail actuel semble favoriser l'initiative personnelle. Les artistes bénéficient d'une grande liberté créative, ce qui leur permet d'ajouter d'innombrables petits détails environnementaux de leur propre chef. Une approche qui promet de rendre les rues de Vice City plus organiques et crédibles que jamais.

Rendez-vous ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. La sortie sur PC pourrait, quant à elle, se faire début 2027.