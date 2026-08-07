Le patron de Rockstar pense que les jeux en boîte sont voués à disparaître

Le débat entre le format physique et le numérique prend une nouvelle tournure. Strauss Zelnick, le dirigeant de Take-Two, a publiquement pris position en faveur du tout dématérialisé. Selon lui, les disques n'ont plus de sens pour les joueurs, reléguant les boîtes au rang d'objets de collection.

Le marché du jeu vidéo traverse une période de transition majeure, marquée par l'abandon progressif des supports physiques. Alors que Sony a récemment confirmé son intention de stopper la production de disques pour les jeux PlayStation d'ici 2028, c'est au tour de Take-Two Interactive de monter au créneau. Strauss Zelnick, le grand patron de la maison mère de Rockstar Games, a profité d'une session de questions-réponses avec des investisseurs pour clarifier la vision de son entreprise, notamment concernant le très attendu Grand Theft Auto VI.

Une transition inévitable vers le tout numérique

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, maison mère de Rockstar.

Strauss Zelnick n'y est pas allé par quatre chemins pour défendre la stratégie de son entreprise. Selon lui, le marché a déjà basculé. Il souligne que l'activité de Take-Two est aujourd'hui distribuée numériquement à plus de 90 %. Dans ce contexte, maintenir une production massive de disques pour des titres d'envergure ne semble plus justifié. Le dirigeant estime que le téléchargement offre un confort inégalé pour les utilisateurs, d'autant plus que la majorité des titres modernes exigent de toute façon une connexion internet pour fonctionner ou s'enregistrer.

Si vous êtes déjà connecté, quelle importance de télécharger numériquement ? C'est la même chose et c'est beaucoup plus pratique.

Cette déclaration fait écho aux propos tenus récemment par Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, qui estimait lui aussi que la décision de PlayStation de supprimer les disques physiques ne perturberait pas l'industrie. Les géants du secteur semblent donc s'accorder sur une vision commune : l'avenir est au dématérialisé, une évolution présentée comme une simple question de bon sens et d'évolution des usages. Ils oublient toutefois une chose importante, les utilisateurs.

Le jeu en boîte relégué au rang de vinyle

L'un des arguments les plus marquants de Strauss Zelnick est sa comparaison entre l'industrie du jeu vidéo et celle de la musique. Il ne ferme pas totalement la porte aux éditions physiques, mais les envisage désormais sous un angle purement nostalgique ou collector. Ainsi, les futures versions boîtes, si elles existent, s'adresseront à une niche de passionnés.

Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'éditions physiques de temps en temps, je suis sûr que nous en aurons, de la même manière qu'il y a toujours des vinyles dans l'industrie musicale. Mais dans d'autres cas, cela n'aura tout simplement pas de sens.

Une fronde des joueurs et des détaillants

Malgré cet optimisme affiché par les dirigeants, la communauté des joueurs est loin de partager cet enthousiasme. L'annonce initiale de Sony concernant la fin des disques en 2028 a provoqué une véritable levée de boucliers. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'inquiétude concernant la préservation des œuvres et la véritable propriété des jeux. Des pétitions circulent en ligne, et des appels au boycott de PlayStation ont même été lancés par les défenseurs du format physique.

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Du côté des professionnels de la distribution, la pilule est tout aussi difficile à avaler. Au Royaume-Uni, l'association des détaillants du divertissement numérique a fermement condamné cette orientation stratégique. L'organisation qualifie l'abandon des disques de victoire de la facilité pour les entreprises, au détriment du libre choix des consommateurs. Malheureusement, cette grogne populaire ne devrait pas suffire à infléchir la trajectoire d'une industrie qui semble avoir déjà scellé le sort de nos chères boîtes de jeux.

Rappelons que la sortie de GTA 6 est prévue le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.