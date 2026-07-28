Le cocréateur de GTA prend position pour sauver les jeux vidéo au format physique

Dan Houser et Lazlow Jones, figures historiques de Rockstar Games, se sont exprimés sur le débat opposant les formats physique et dématérialisé. Alors que l'industrie du jeu vidéo se tourne massivement vers le tout numérique, les deux créateurs rappellent l'importance de répondre aux attentes des joueurs passionnés par les boîtes.

Le débat autour de la préservation du format physique dans le jeu vidéo ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors que les rumeurs et les annonces se multiplient concernant un avenir purement numérique pour l'industrie, deux figures emblématiques ont décidé de partager leur vision des choses. Dan Houser, cocréateur de Rockstar Games, et Lazlow Jones, scénariste historique du studio, ont profité d'une entrevue accordée lors du Comic-Con de San Diego pour aborder cette transition majeure. Désormais à la tête de leur nouvelle structure baptisée Absurd Ventures, les deux hommes conservent un regard aiguisé sur les pratiques du marché.

Une industrie qui doit écouter son public

La question du support physique est devenue brûlante, particulièrement depuis les annonces confirmant que le très attendu Grand Theft Auto VI fera l'impasse sur une sortie disque, ou encore les informations annonçant que Sony abandonnera la production de jeux en boîte début 2028. Interrogé sur sa préférence personnelle entre le physique et le numérique, Dan Houser a livré une réponse nuancée mais ferme quant au respect des consommateurs.

Je ne sais pas si cela m'importe personnellement, mais si les gens veulent du physique, les entreprises devraient le leur fournir.

Il reconnaît toutefois les avantages indéniables du format dématérialisé, notamment pour les développeurs. Selon lui, la possibilité de mettre à jour les jeux et de corriger les problèmes techniques rapidement a été extrêmement bénéfique pour la qualité globale des productions modernes.

















Entre nostalgie et praticité moderne

De son côté, Lazlow Jones a partagé un sentiment que de nombreux joueurs de longue date comprendront parfaitement. Il avoue être partagé entre le charme de l'ancien monde et le confort absolu offert par les nouvelles technologies.

Nous aimons tous ce sentiment d'obtenir une copie et de mettre le disque dans la console, mais je dois aussi dire que j'aime vraiment être à l'aéroport et me dire que je peux télécharger quelques jeux sur mon Steam Deck pour un vol de douze heures.

Cette dualité reflète bien le dilemme actuel des joueurs, tiraillés entre le désir de posséder un bel objet et la facilité d'une bibliothèque numérique accessible partout.

Le retour aux sources avec le format papier

Ironiquement, bien qu'ils aient travaillé dans le domaine du divertissement numérique pendant des décennies, Houser et Jones expérimentent aujourd'hui la création de produits tangibles. Avec leur série de bandes dessinées American Caper, ils redécouvrent les joies du support physique. Lazlow Jones souligne que concevoir un objet réel est un processus créatif très différent, mais particulièrement gratifiant.

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Dan Houser a d'ailleurs conclu en affirmant son amour profond pour les médias physiques. Leurs voix s'ajoutent à celles d'autres grands noms de l'industrie, comme Hideo Kojima ou Shuji Utsumi de Sega, qui continuent de défendre la valeur et l'importance de conserver des œuvres que l'on peut tenir entre ses mains.