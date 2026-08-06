GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix

Alors que Grand Theft Auto 6 est attendu comme le messie par des millions de joueurs, Rockstar a enfin pris la parole pour nous en dire un peu plus. Un rendez-vous est donné à la fin du mois, mais il y a effectivement un hic.

Cela fait des mois que la communauté attend une nouvelle prise de parole de la part de Rockstar concernant Grand Theft Auto VI. S'il y a bien eu une annonce concernant l'ouverture des précommandes, et l'absence de disque pour les versions physiques. Mais aucune bande-annonce n'avait été mise en ligne. Les choses changeront à la fin du mois, étant donné que le studio nous promet un « large aperçu » de son titre.

Bientôt de nouvelles infos pour GTA 6, sur Netflix

L'annonce a de quoi surprendre. Rockstar, qui a l'habitude de faire cavalier seul et n'a pas besoin d'un partenaire pour mettre en avant ses productions, a fait le choix étonnant de s'associer avec Netflix. Ce nouvel aperçu sera effectivement diffusé en exclusivité sur Netflix, le 27 août, dès 21 heures. Quid des personnes qui ne sont pas abonnées ? Elles n'auront tout simplement pas accès à cet aperçu, ce qui peut poser question évidemment.

















Fort heureusement, cette exclusivité n'a une durée que de six heures, mais Rockstar ne nous avait pas habitué à de telles pratiques, que nous aurions plutôt pu retrouver du côté d'Electronic Arts. Dans tous les cas, les abonnés Netflix pourront découvrir en exclusivité un aperçu de GTA 6, avant que celui-ci ne soit publié sur les canaux de Rockstar, six heures plus tard.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Qu'attendre de cet aperçu ?

Compte tenu de la dénomination, nous n'aurons pas simplement le droit à un troisième trailer. Nous devrions profiter de nouvelles images, mais aussi une présentation complète de certaines nouveautés et fonctionnalité, avec les premiers éléments de gameplay.

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Cette présentation aura lieu trois mois avant la sortie, le moment idéal pour frapper un grand coup donc, en révélant plus de détails qui intéressent les joueurs, sur le monde qui les accueillera. Nul doute que ce moment sera très suivi par les futurs joueurs, que ce soit en direct sur Netflix, ou plus tard sur YouTube.

À moins que la date ne change, GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.