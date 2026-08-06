GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2026 à 14h35
Alors que Grand Theft Auto 6 est attendu comme le messie par des millions de joueurs, Rockstar a enfin pris la parole pour nous en dire un peu plus. Un rendez-vous est donné à la fin du mois, mais il y a effectivement un hic.
GTA 6 nous donne rendez-vous pour un « large aperçu » sur... Netflix

Cela fait des mois que la communauté attend une nouvelle prise de parole de la part de Rockstar concernant Grand Theft Auto VI. S'il y a bien eu une annonce concernant l'ouverture des précommandes, et l'absence de disque pour les versions physiques. Mais aucune bande-annonce n'avait été mise en ligne. Les choses changeront à la fin du mois, étant donné que le studio nous promet un « large aperçu » de son titre.

Bientôt de nouvelles infos pour GTA 6, sur Netflix

L'annonce a de quoi surprendre. Rockstar, qui a l'habitude de faire cavalier seul et n'a pas besoin d'un partenaire pour mettre en avant ses productions, a fait le choix étonnant de s'associer avec Netflix. Ce nouvel aperçu sera effectivement diffusé en exclusivité sur Netflix, le 27 août, dès 21 heures. Quid des personnes qui ne sont pas abonnées ? Elles n'auront tout simplement pas accès à cet aperçu, ce qui peut poser question évidemment.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Fort heureusement, cette exclusivité n'a une durée que de six heures, mais Rockstar ne nous avait pas habitué à de telles pratiques, que nous aurions plutôt pu retrouver du côté d'Electronic Arts. Dans tous les cas, les abonnés Netflix pourront découvrir en exclusivité un aperçu de GTA 6, avant que celui-ci ne soit publié sur les canaux de Rockstar, six heures plus tard.

Qu'attendre de cet aperçu ?

Compte tenu de la dénomination, nous n'aurons pas simplement le droit à un troisième trailer. Nous devrions profiter de nouvelles images, mais aussi une présentation complète de certaines nouveautés et fonctionnalité, avec les premiers éléments de gameplay.

Chargement du sondage...

0 votant

Cette présentation aura lieu trois mois avant la sortie, le moment idéal pour frapper un grand coup donc, en révélant plus de détails qui intéressent les joueurs, sur le monde qui les accueillera. Nul doute que ce moment sera très suivi par les futurs joueurs, que ce soit en direct sur Netflix, ou plus tard sur YouTube.

À moins que la date ne change, GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.

Miniature vidéo

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le prochain trailer de GTA 6 pourrait enfin arriver la semaine prochaine (ou pas)
Grand Theft Auto VI 30 juillet 2026

Le prochain trailer de GTA 6 pourrait enfin arriver la semaine prochaine (ou pas)

Alors que la communication autour de Grand Theft Auto 6 reste anormalement discrète par rapport à son prédécesseur, de récents mouvements sur le site officiel de Rockstar relancent la machine à rumeurs. À l'approche du bilan financier de Take-Two, les joueurs espèrent du concret.
Le cocréateur de GTA prend position pour sauver les jeux vidéo au format physique
Grand Theft Auto VI 28 juillet 2026

Le cocréateur de GTA prend position pour sauver les jeux vidéo au format physique

Dan Houser et Lazlow Jones, figures historiques de Rockstar Games, se sont exprimés sur le débat opposant les formats physique et dématérialisé. Alors que l'industrie du jeu vidéo se tourne massivement vers le tout numérique, les deux créateurs rappellent l'importance de répondre aux attentes des joueurs passionnés par les boîtes.
Attention avant d'acheter votre version physique de GTA 6 sur PS5
Grand Theft Auto VI 28 juillet 2026

Attention avant d'acheter votre version physique de GTA 6 sur PS5

Rockstar Games vient de confirmer une mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs de la version physique de GTA 6 sur PlayStation 5. Contrairement à la XBOX, les codes de téléchargement PS5 seront strictement limités par région, obligeant les joueurs à redoubler de vigilance lors de leur achat.

commentaire (0)