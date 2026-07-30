Le prochain trailer de GTA 6 pourrait enfin arriver la semaine prochaine (ou pas)

Alors que la communication autour de Grand Theft Auto 6 reste anormalement discrète par rapport à son prédécesseur, de récents mouvements sur le site officiel de Rockstar relancent la machine à rumeurs. À l'approche du bilan financier de Take-Two, les joueurs espèrent du concret.

Le marketing de Grand Theft Auto VI emprunte une voie radicalement différente de celle de son illustre grand frère. À onze mois de la sortie de GTA 5, la presse avait déjà publié de nombreuses previews, les interviews pleuvaient dans les médias et d'immenses panneaux publicitaires envahissaient des villes comme New York. Aujourd'hui, le silence règne. Le PDG de Take-Two avait pourtant promis que les choses sérieuses commenceraient cet été. Hormis une journée mémorable marquée par l'ouverture des précommandes, le scandale lié aux versions physiques et quelques captures d'écran, les futurs joueurs n'ont rien eu à se mettre sous la dent.

Des mises à jour discrètes mais révélatrices

Cependant, le vent pourrait bien tourner. À quelques jours du prochain appel aux investisseurs de Take-Two, Rockstar vient de mettre à jour le site officiel de GTA 6. Ce n'est pas arrivé une fois, ni deux, mais bien trois fois de suite (comme le révèle Ben). Il n'en fallait pas plus pour convaincre la communauté qu'une annonce est imminente.

















Les théories des passionnés de Grand Theft Auto concernant la date du prochain trailer sont nombreuses et ne datent pas d'hier. Si elles sont souvent si farfelues qu'elles doivent être prises avec des pincettes, celle-ci semble reposer sur des bases un peu plus solides. Fini le temps où les joueurs scrutaient l'orbite de la lune ou les vêtements des personnages pour deviner la suite. Cette fois, des observateurs attentifs ont remarqué une activité inhabituelle sur la page officielle du jeu.

Le spectre de Hollow Knight Silksong

La dernière véritable mise à jour du site remontait au 27 juin. Les trois modifications récentes, repérées par des internautes spécialisés, sont mineures. Néanmoins, elles signalent qu'une activité se prépare en coulisses. Il convient tout de même de tempérer ses attentes pour éviter les déceptions.

Cette situation rappelle inévitablement l'attente autour de Hollow Knight: Silksong. Pendant des mois, les fans de ce jeu indépendant sont restés collés à sa page Steam, priant pour la moindre mise à jour et supposant que chaque modification annonçait une nouvelle majeure. Le plus souvent, ce n'était évidemment pas le cas.

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Un élément donne toutefois du crédit à l'hypothèse d'une annonce prochaine. Le prochain bilan financier de Take-Two est prévu dans environ une semaine. C'est lors de cet événement que le PDG de l'entreprise, Strauss Zelnick, fera le point avec les investisseurs. Grand Theft Auto 6 sera inévitablement le sujet central des discussions.

Une nouvelle bande-annonce rassurerait les marchés et ferait grimper le cours de l'action de manière significative avant la réunion.

En mai dernier, la conférence avait été inondée de questions sur le futur titre. Celle qui arrive ne fera pas exception. Diffuser une bande-annonce maintenant offrirait un coup de pouce salutaire aux actions de l'entreprise et permettrait d'apaiser les craintes des investisseurs avant même qu'ils ne posent leurs questions. Le mystère reste entier, mais l'horloge tourne.

Dans tous les cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter des deux premiers trailers, sortis respectivement en décembre 2023 et mai 2025. GTA 6 est prévu pour sortir le 19 novembre 2026.