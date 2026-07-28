Attention avant d'acheter votre version physique de GTA 6 sur PS5

Rockstar Games vient de confirmer une mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs de la version physique de GTA 6 sur PlayStation 5. Contrairement à la XBOX, les codes de téléchargement PS5 seront strictement limités par région, obligeant les joueurs à redoubler de vigilance lors de leur achat.

L'attente autour de Grand Theft Auto VI continue de générer son lot de révélations, et la dernière en date risque de faire grincer des dents une partie de la communauté. Alors que les joueurs digèrent encore le fait que la version physique du jeu ne contiendra pas de disque mais un simple code de téléchargement, une nouvelle contrainte vient d'être officialisée par le support de Rockstar Games. Les possesseurs de PlayStation 5 devront faire face à un blocage régional strict, une restriction dont les joueurs XBOX seront totalement exemptés.

Une restriction exclusive à la console de Sony

Le support de Rockstar a récemment mis à jour sa foire aux questions concernant le futur titre phare du studio. Cette mise à jour clarifie les conditions d'utilisation des codes fournis dans les boîtes de jeu. Il est désormais confirmé que l'activation des codes PS5 de GTA 6 sera soumise à des restrictions géographiques.

Les restrictions sont basées sur la région associée à votre compte de plateforme.

Cela signifie concrètement que le code obtenu dans la version boîte devra impérativement correspondre à la région de votre compte PlayStation Network. Si vous achetez le jeu lors d'un voyage à l'étranger ou sur un site d'importation, vous pourriez vous retrouver dans l'impossibilité d'y jouer avec votre compte principal.

















De son côté, la version XBOX ne souffre d'aucun blocage de ce type. Les joueurs optant pour la console de Microsoft pourront acheter et activer leur exemplaire physique partout dans le monde, sans se soucier de la provenance de la boîte.

Les recommandations de Rockstar pour éviter les mauvaises surprises

Face à cette situation, le studio américain a tenu à avertir sa communauté. Il est vivement conseillé aux joueurs PlayStation d'acheter leur exemplaire auprès d'un revendeur situé dans le même pays que celui de leur compte afin d'éviter tout problème d'activation.

Brésil : Brésil

Amérique latine : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada

Corée : Corée du Sud

Japon : Japon

Les codes produit au Japon expirent 170 jours après leur date d'émission, qui correspond à la date de sortie du jeu (19 novembre 2026), en raison de régulations régionales.

Royaume-Uni : Royaume-Uni

Arabie saoudite et Émirats arabes unis : Arabie saoudite, Émirats arabes unis

Reste de l'Asie : Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Singapour, Taïwan, Thaïlande

Reste de l'EMEA et de l'Asie : Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

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La fin d'une époque pour le format physique

Cette annonce relance le débat sur la pertinence du format physique moderne. En remplaçant le disque par un simple code soumis à des restrictions régionales, l'industrie s'éloigne de plus en plus de la notion de propriété matérielle. Les collectionneurs et les amateurs d'importation sont les premiers pénalisés par ces nouvelles politiques.

Reste à savoir si cette différence de traitement entre les écosystèmes PlayStation et XBOX influencera le choix des joueurs lors de la sortie tant attendue de ce nouveau volet. Rendez-vous le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. Aucune information quant à la sortie sur PC n'a été communiquée à date.