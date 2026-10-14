Le leaker de GTA 6 se met en pause, les fuites devraient se calmer avant la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2026 à 16h12
Le célèbre pirate informatique derrière les récentes fuites de Grand Theft Auto 6 a annoncé l'arrêt de ses activités. Après l'échec de son chantage financier impliquant une cryptomonnaie, son site a été mis hors ligne, ce qui devrait limiter les fuites d'ici à la sortie, dans un gros.
Le leaker de GTA 6 se met en pause, les fuites devraient se calmer avant la sortie

L'attente autour de Grand Theft Auto VI est à son comble et chaque rumeur prend des proportions démesurées. Depuis plusieurs semaines, un individu connu sous le pseudonyme de CYBERLEEKS diffusait des images, et des vidéos de GTA 6, gâchant la surprise de certaines choses. Il menaçait même, ces derniers jours, de dévoiler toute l'histoire et même la fin du jeu. Ce chantage, vient de prendre fin, normalement.

Un chantage financier qui tombe à l'eau

L'histoire semblait tout droit sortie d'un scénario de jeu vidéo. Le pirate avait lancé un ultimatum à Take-Two Interactive et au public. Il menaçait de publier une version jouable de Grand Theft Auto 6, du début à la fin, si sa propre cryptomonnaie n'atteignait pas une capitalisation boursière de 30 millions de dollars. Cet objectif colossal n'a jamais été atteint.

Face à cet échec cuisant, le pirate a décidé de jeter l'éponge. Le site officiel du groupe, qui servait de plateforme pour publier des sondages et des informations confidentielles, est désormais totalement inaccessible. Selon les dernières déclarations du pirate (via GTASixInfo), le risque lié au téléchargement anonyme de plus de 200 Go de données était beaucoup trop élevé pour ce qu'il considérait comme un « projet secret » sans financement adéquat.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un soulagement pour la communauté

Le créateur de cette cryptomonnaie controversée a exprimé sa déception face à la réaction du public. Il regrette que son projet ait été perçu comme une simple tentative d'escroquerie financière plutôt que comme un système de dons volontaires. Il accuse notamment certains influenceurs d'avoir manipulé l'opinion publique avant même que les faits ne soient établis.

Chargement du sondage...

0 votant

Pour les millions de joueurs qui attendent fébrilement la sortie de GTA 6, cette disparition est une excellente nouvelle. Les joueurs peuvent désormais espérer naviguer sur internet sans risquer de voir leur expérience gâchée par des révélations intempestives, que ce soit des détails sur le gameplay ou l'histoire. Rendez-vous donc le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. La version PC ne devrait d'ailleurs pas attendre trop longtemps avant de sortir

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rockstar assure qu'il n'y a pas eu de crunch pour GTA 6, et en est fier
Grand Theft Auto VI 14 octobre 2026

Rockstar assure qu'il n'y a pas eu de crunch pour GTA 6, et en est fier

Après les polémiques liées au développement épuisant de Red Dead Redemption 2, Rockstar Games affirme avoir radicalement changé son approche pour GTA 6. Jennifer Kolbe, directrice de l'édition, promet que le jeu ne sera pas terminé dans l'urgence, bien que des doutes persistent chez certains employés.
Rockstar promet que l'attente avant son prochain jeu ne sera pas aussi longue que celle de GTA 6
Grand Theft Auto VI 14 octobre 2026

Rockstar promet que l'attente avant son prochain jeu ne sera pas aussi longue que celle de GTA 6

Après plus d'une décennie d'attente pour Grand Theft Auto 6, Rockstar Games sort du silence. Les développeurs promettent que les prochains titres du studio, y compris un éventuel GTA 7, ne nécessiteront pas un cycle de développement aussi long grâce aux nouveaux outils mis en place.
GTA 6 sur PC se précise avec une potentielle sortie très proche
Grand Theft Auto VI 13 octobre 2026

GTA 6 sur PC se précise avec une potentielle sortie très proche

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 sur consoles est fixée au 19 novembre 2026, les joueurs PC pourraient ne pas avoir à patienter très longtemps. Selon les dernières rumeurs, Rockstar viserait un lancement sur ordinateur dès le premier trimestre 2027.

commentaire (0)