Le leaker de GTA 6 se met en pause, les fuites devraient se calmer avant la sortie

Le célèbre pirate informatique derrière les récentes fuites de Grand Theft Auto 6 a annoncé l'arrêt de ses activités. Après l'échec de son chantage financier impliquant une cryptomonnaie, son site a été mis hors ligne, ce qui devrait limiter les fuites d'ici à la sortie, dans un gros.

L'attente autour de Grand Theft Auto VI est à son comble et chaque rumeur prend des proportions démesurées. Depuis plusieurs semaines, un individu connu sous le pseudonyme de CYBERLEEKS diffusait des images, et des vidéos de GTA 6, gâchant la surprise de certaines choses. Il menaçait même, ces derniers jours, de dévoiler toute l'histoire et même la fin du jeu. Ce chantage, vient de prendre fin, normalement.

Un chantage financier qui tombe à l'eau

L'histoire semblait tout droit sortie d'un scénario de jeu vidéo. Le pirate avait lancé un ultimatum à Take-Two Interactive et au public. Il menaçait de publier une version jouable de Grand Theft Auto 6, du début à la fin, si sa propre cryptomonnaie n'atteignait pas une capitalisation boursière de 30 millions de dollars. Cet objectif colossal n'a jamais été atteint.

Face à cet échec cuisant, le pirate a décidé de jeter l'éponge. Le site officiel du groupe, qui servait de plateforme pour publier des sondages et des informations confidentielles, est désormais totalement inaccessible. Selon les dernières déclarations du pirate (via GTASixInfo), le risque lié au téléchargement anonyme de plus de 200 Go de données était beaucoup trop élevé pour ce qu'il considérait comme un « projet secret » sans financement adéquat.

















Un soulagement pour la communauté

Le créateur de cette cryptomonnaie controversée a exprimé sa déception face à la réaction du public. Il regrette que son projet ait été perçu comme une simple tentative d'escroquerie financière plutôt que comme un système de dons volontaires. Il accuse notamment certains influenceurs d'avoir manipulé l'opinion publique avant même que les faits ne soient établis.

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Pour les millions de joueurs qui attendent fébrilement la sortie de GTA 6, cette disparition est une excellente nouvelle. Les joueurs peuvent désormais espérer naviguer sur internet sans risquer de voir leur expérience gâchée par des révélations intempestives, que ce soit des détails sur le gameplay ou l'histoire. Rendez-vous donc le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series. La version PC ne devrait d'ailleurs pas attendre trop longtemps avant de sortir.