GTA 6 : Un ancien développeur alerte sur l'attente au niveau des graphismes



le 09 avril 2026 à 12h05 Publié par Corentin Rimbert le 09 avril 2026 à 12h05

Les bandes-annonces de Grand Theft Auto 6 ont ébloui le monde entier avec des graphismes époustouflants. Pourtant, un ancien développeur de Rockstar Games prend la parole pour avertir les joueurs. Selon lui, le rendu final pourrait ne pas atteindre le niveau de perfection affiché dans ces premières vidéos.