GTA 6 : Un ancien développeur alerte sur l'attente au niveau des graphismes

Les bandes-annonces de Grand Theft Auto 6 ont ébloui le monde entier avec des graphismes époustouflants. Pourtant, un ancien développeur de Rockstar Games prend la parole pour avertir les joueurs. Selon lui, le rendu final pourrait ne pas atteindre le niveau de perfection affiché dans ces premières vidéos.
Les premières images de Grand Theft Auto VI ont littéralement coupé le souffle des millions de fans à travers le monde
. Entre la physique des fluides incroyablement réaliste, la densité des décors et la finesse des modèles 3D, le prochain grand projet de Rockstar Games promet de repousser les limites techniques de l'industrie du jeu vidéo
. Si le studio a confirmé que les séquences diffusées tournaient bien avec le moteur du jeu, un ancien artiste ayant travaillé sur le projet invite la communauté à modérer ses attentes.
La magie des bandes-annonces décryptée
David O'Reilly, artiste environnemental de profession, a passé plusieurs années à façonner le monde ouvert de ce nouvel épisode. Lors de son récent passage dans le podcast Kiwi Talkz
, il a partagé son expérience et son point de vue sur la communication visuelle autour du titre. Bien qu'il soit très impatient de découvrir la troisième bande-annonce, il a tenu à préciser la manière dont ces vidéos promotionnelles sont conçues en interne
.
Le développeur explique que le niveau de détail aperçu dans les vidéos ne reflète pas nécessairement l'état global du monde ouvert. La production d'une vidéo promotionnelle implique une concentration massive des ressources sur des zones très spécifiques
.
Lorsque vous réalisez une bande-annonce, les équipes regardent où la caméra va se trouver, et cette vue spécifique est follement peaufinée. En revanche, tout ce qui ne se trouve pas dans le champ de vision ne bénéficie pas encore de ce niveau de finition. Le monde entier ne ressemble pas à cela. L'attention se concentre sur les zones de la vidéo.
Cette déclaration vient rappeler une réalité bien connue du développement de jeux vidéo. Les studios optimisent au maximum les angles de caméra choisis pour impressionner le public
. Si Rockstar Games est mondialement réputé pour la qualité exceptionnelle de ses mondes ouverts, il est logique que chaque recoin de la carte finale ne puisse pas bénéficier du même traitement chirurgical qu'un plan de quelques secondes.
Un développement sous le sceau du secret
Au-delà de l'aspect purement graphique, l'ancien employé de Rockstar a également évoqué la culture du secret qui règne au sein de l'entreprise. Malgré cinq années passées à modéliser les environnements du jeu, il avoue n'avoir eu quasiment aucune information sur la narration
.
Les gens me demandent souvent quelle est l'histoire de GTA 6. Et je leur réponds que je n'en ai aucune idée. J'ai travaillé dessus pendant cinq ans, mais je ne connais absolument rien du scénario, si ce n'est qu'il y a deux personnages principaux. C'était la limite de mes connaissances.
Ce témoignage illustre la compartimentation extrême mise en place par le studio pour éviter les fuites scénaristiques
. Alors que la sortie du jeu le plus attendu de la décennie se rapproche à grands pas, le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, la communauté devra faire preuve d'encore un peu de patience pour juger sur pièce. Mais du gameplay pourrait être révélé assez vite, alors que tout le monde attend une troisième bande-annonce, un an après la deuxième.
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