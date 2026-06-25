GTA 6 boycotté par certains magasins à cause de son édition physique

L'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI a été marquée par une mauvaise surprise concernant son édition physique. Face à ce choix, des enseignes ont décidé de ne pas proposer le titre dans leurs rayons, malgré sa popularité.

Le 25 juin 2026 était une date particulièrement attendue par les joueurs. Ce jour marquait en effet le début des précommandes pour les différentes éditions de Grand Theft Auto VI. Très vite, chaque enseigne a ajouté le titre à son catalogue, proposant notamment en France un rabais important avec un prix à 60 euros pour l'édition de base.

Cependant, un détail important a été noté à la révélation : les éditions physiques du titre ne proposeront pas de disque. Seul un code avec une clé de téléchargement sera présent dans le boitier commandé. Si la pratique tend à se généraliser sur certaines consoles, certains ne tolèrent pas un tel traitement pour GTA 6, au point de prendre une décision aussi radicale que controversée.

Pas de Grand Theft Auto VI dans ces enseignes

Sur X, l'enseigne VGP basée au Canada a partagé un long message indiquant que ses magasins ne proposeraient ni à la vente, ni en précommande le dernier-né de Rockstar Games. Le groupe insiste sur le fait de mettre en avant et de préserver le support physique depuis ses débuts en 1993. Le code de téléchargement présent dans cette version physique s'oppose donc à ces valeurs et le réseau a donc fait le choix de ne pas le proposer.

A Statement from VGP Regarding Grand Theft Auto VI



As gamers and retailers, we recognize that Grand Theft Auto VI is poised to be one of the biggest entertainment launches in history. The excitement surrounding this release is unprecedented, and we understand why so many… pic.twitter.com/dnGyPm5mrn — VGP Video Games Plus (@VideoGamesPlus_) June 24, 2026

Toutefois, le message précise que VGP changera d'avis si Rockstar décide de proposer une véritable version physique contenant un disque dans le futur. Dans la foulée de cette annonce, une enseigne américaine (Loot Box Gaming) a elle aussi annoncé sur X que GTA 6 ne serait pas proposé dans ses magasins.

Un tel scénario peut-il se produire en France ?

En Amérique du Nord, de nombreux internautes ont témoigné leur soutien et salué cette décision. Mais des vendeurs français peuvent-ils suivre cette tendance ? À l'heure actuelle, les grands noms du secteur comme Micromania, Auchan, Leclerc, Carrefour et Cultura ont ouvert les précommandes.

Cependant, les petites enseignes indépendantes peuvent choisir de ne pas vendre le titre s'ils privilégient uniquement le support physique. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre boutique locale pour obtenir plus d'informations. Rappelons que malgré ce boycott, GTA 6 est toujours prévu en version physique et dématérialisée pour le 19 novembre 2026.