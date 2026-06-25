GTA 6 boycotté par certains magasins à cause de son édition physique

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juin 2026 à 11h38
L'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI a été marquée par une mauvaise surprise concernant son édition physique. Face à ce choix, des enseignes ont décidé de ne pas proposer le titre dans leurs rayons, malgré sa popularité.
GTA 6 boycotté par certains magasins à cause de son édition physique

Le 25 juin 2026 était une date particulièrement attendue par les joueurs. Ce jour marquait en effet le début des précommandes pour les différentes éditions de Grand Theft Auto VI. Très vite, chaque enseigne a ajouté le titre à son catalogue, proposant notamment en France un rabais important avec un prix à 60 euros pour l'édition de base. 

À lire également

GTA 6 : Une heure pour le début des précommandes, l'Édition Ultime dévoilée

GTA 6 : Une heure pour le début des précommandes, l'Édition Ultime dévoilée

Cependant, un détail important a été noté à la révélation : les éditions physiques du titre ne proposeront pas de disque. Seul un code avec une clé de téléchargement sera présent dans le boitier commandé. Si la pratique tend à se généraliser sur certaines consoles, certains ne tolèrent pas un tel traitement pour GTA 6, au point de prendre une décision aussi radicale que controversée.

Pas de Grand Theft Auto VI dans ces enseignes

gta-6-billard

Sur X, l'enseigne VGP basée au Canada a partagé un long message indiquant que ses magasins ne proposeraient ni à la vente, ni en précommande le dernier-né de Rockstar Games. Le groupe insiste sur le fait de mettre en avant et de préserver le support physique depuis ses débuts en 1993. Le code de téléchargement présent dans cette version physique s'oppose donc à ces valeurs et le réseau a donc fait le choix de ne pas le proposer. 

Toutefois, le message précise que VGP changera d'avis si Rockstar décide de proposer une véritable version physique contenant un disque dans le futur. Dans la foulée de cette annonce, une enseigne américaine (Loot Box Gaming) a elle aussi annoncé sur X que GTA 6 ne serait pas proposé dans ses magasins.

Un tel scénario peut-il se produire en France ? 

gta-6-tir-une-main

En Amérique du Nord, de nombreux internautes ont témoigné leur soutien et salué cette décision. Mais des vendeurs français peuvent-ils suivre cette tendance ? À l'heure actuelle, les grands noms du secteur comme Micromania, Auchan, Leclerc, Carrefour et Cultura ont ouvert les précommandes. 

Cependant, les petites enseignes indépendantes peuvent choisir de ne pas vendre le titre s'ils privilégient uniquement le support physique. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre boutique locale pour obtenir plus d'informations. Rappelons que malgré ce boycott, GTA 6 est toujours prévu en version physique et dématérialisée pour le 19 novembre 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Plongée, mini-golf et ouragans, le contenu de GTA 6 s'annonce absolument colossal
Grand Theft Auto VI 30 septembre 2026

Plongée, mini-golf et ouragans, le contenu de GTA 6 s'annonce absolument colossal

De nouvelles informations croustillantes sur Grand Theft Auto 6 viennent de tomber. Nous découvrons une liste impressionnante d'activités annexes qui viendront enrichir l'expérience de jeu. Entre mini-golf, plongée sous-marine et catch amateur, le titre de Rockstar promet de dévorer notre temps libre.
GTA 6 promet plus de 170 espèces animales
Grand Theft Auto VI 30 septembre 2026

GTA 6 promet plus de 170 espèces animales

Rockstar Games repousse les limites du réalisme avec Grand Theft Auto 6. Au-delà de ses graphismes époustouflants, le titre promet un écosystème floridien d'une richesse inégalée. Avec plus de 170 espèces animales et des interactions poussées, la faune de Leonida s'annonce comme une véritable révolution pour la franchise.
Vous espérez GTA 6 sur Switch 2 ? Mieux vaut ne pas avoir trop d'espoir
Grand Theft Auto VI 28 septembre 2026

Vous espérez GTA 6 sur Switch 2 ? Mieux vaut ne pas avoir trop d'espoir

L'idée de voir GTA 6 débarquer sur la Nintendo Switch 2 semble plus que compromise. Selon un ancien concepteur du studio, le public visé et les contraintes techniques rendent ce portage totalement hors de propos, douchant ainsi les espoirs de nombreux joueurs.

commentaires (2)

Avatar
TREVOR (invité) Le 30/06/2026 à 15:16

Pas de cd, pas de GTA 6. Ils te vendent le jeu au prix fort malgré tout cas salopards. D'accord moi aussi, il fait boycott ces raclures

Avatar
Edaman (invité) Le 30/06/2026 à 15:14

D'accord moi aussi. Il faut refuser sa. Je continuerai sur GTA 5 . Tant pis pour le 6, adieu rockstar