Activision fait taire un célèbre leaker de Call of Duty pour limiter les fuites

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mars 2026 à 17h56
L'éditeur de Call of Duty a décidé de sévir contre les fuites. TheGhostOfHope, l'un des informateurs les plus réputés de la communauté, a reçu une mise en demeure d'Activision l'obligeant à cesser immédiatement toute révélation sur les futurs jeux de la franchise.
Activision fait taire un célèbre leaker de Call of Duty pour limiter les fuites
La traque aux informateurs est lancée chez Activision. Connue pour faire face à d'innombrables fuites chaque année, la franchise Call of Duty vient de marquer un grand coup en s'attaquant juridiquement à l'une de ses sources les plus prolifiques. Le leaker TheGhostOfHope, véritable référence pour la communauté, a officiellement annoncé sa retraite forcée après avoir reçu une mise en demeure de la part de l'éditeur américain.

Une pression juridique implacable

Jusqu'à présent, TheGhostOfHope s'était illustré par des révélations souvent justes concernant les futurs projets de la saga. Qu'il s'agisse de détails sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7, de rumeurs sur un Modern Warfare 4 calqué sur l'épisode original, ou encore d'une toute nouvelle sous-franchise prévue pour 2027, ses informations faisaient systématiquement le tour du web. Mais cette époque est désormais révolue.

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Le célèbre informateur a pris la parole sur le réseau social X pour expliquer la situation à ses abonnés. Il a confirmé que l'entreprise avait exigé l'arrêt total de ses activités de divulgation.
Activision m'a légalement demandé de cesser de divulguer et de diffuser des informations confidentielles relatives à Call of Duty/Activision, et je me conforme à leurs demandes. Je vais toutefois continuer à discuter des informations officielles concernant Call of Duty et de tout ce qui n'est pas lié aux fuites/informations confidentielles. Merci pour ces dernières années.

Le démenti inédit d'Activision

Cette offensive juridique intervient dans un contexte particulièrement tendu. Quelques jours seulement avant cette annonce, TheGhostOfHope avait partagé des informations concernant un prétendu jeu Zombies indépendant, censé pallier un retard de la prochaine console Xbox. Fait rarissime, Activision avait publiquement pris la parole pour démentir cette rumeur, déclarant que la machine à rumeurs tournait à plein régime et que ces affirmations étaient fausses.

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La coïncidence de ce démenti avec la mise en demeure soulève de nombreuses questions. Si les informations étaient fausses, pourquoi déployer un tel arsenal juridique ? L'éditeur a rapidement clarifié sa position sur le sujet, expliquant via un tweet sa tolérance zéro face aux rumeurs. « Même lorsque les fuites sont erronées, elles nuisent malgré tout aux personnes qui développent le jeu et perturbent les attentes des joueurs. »

Quel avenir pour les rumeurs Call of Duty ?

Cette intervention musclée d'Activision envoie un message clair à l'ensemble de la communauté. L'éditeur souhaite reprendre le contrôle total de sa communication et n'hésitera plus à utiliser les voies légales pour faire taire les indiscrétions. La disparition de TheGhostOfHope de la scène des fuites représente une perte majeure pour les joueurs avides de découvertes anticipées.

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Il reste à déterminer si cette action ciblée suffira à endiguer le flot de rumeurs qui entoure traditionnellement chaque nouvel opus de Call of Duty. D'autres informateurs pourraient bien se retrouver dans le viseur des avocats de l'entreprise dans les semaines à venir, transformant le partage d'informations non officielles en une activité de plus en plus risquée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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