Rockstar Games frappe fort avec une campagne marketing spectaculaire en Floride. Les joueurs de basket du Miami Heat ont reçu des consoles PS5 Pro exclusives aux couleurs de GTA 6. Un objet de collection magnifique qui suscite déjà la frustration des fans incapables de se l'offrir.

Rockstar Games accélère la promotion de Grand Theft Auto VI à l'aube de sa sortie. Le studio a effectivement choisi de s'associer à l'équipe NBA du Miami Heat pour une opération de communication grandeur nature. Au-delà des maillots spéciaux et du parquet repeint pour l'occasion, les joueurs de la franchise NBA ont eu la surprise de découvrir des consoles PlayStation 5 Pro entièrement personnalisées aux couleurs du jeu. Une initiative qui fait rêver, mais qui laisse la communauté sur sa faim.

Une console sublime aux couleurs de Vice City

La présentation de ces machines a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Les membres de l'équipe ont partagé des images de ces éditions très spéciales qui se déclinent en deux modèles distincts, l'un noir et l'autre gris. La mise en scène est particulièrement soignée puisque chaque machine est livrée dans une mallette de transport renforcée, accompagnée de deux manettes DualSense assorties et d'un boîtier physique contenant un code de téléchargement.

Heat player Nick Richards showed that the GTA 6 gaming care package is actually a suitcase🤯 Imagine if this was available for the public… https://t.co/kOoK6HrVyg — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 18, 2026

Le design de la console a particulièrement retenu l'attention. Les trois bandes noires caractéristiques de la PS5 Pro bénéficient ici d'un rétroéclairage proposant un dégradé allant du bleu canard au magenta, rappelant immédiatement l'esthétique rétro et néon de la ville virtuelle. Des palmiers sont également gravés directement dans le plastique de la coque. Un véritable hommage à la direction artistique du jeu.

La frustration grandissante des joueurs

Si l'objet est indéniablement réussi, il soulève une vague de déception chez les amateurs de la licence. Ces modèles sont strictement limités et réservés aux stars du Miami Heat. Aucune commercialisation n'est prévue pour le grand public. Cette situation irrite d'autant plus la communauté que l'édition collector du jeu, vendue à un prix particulièrement élevé, a été vivement critiquée pour son contenu jugé décevant et rempli de babioles sans grand intérêt.

Cette exclusivité relance également le débat sur le manque de personnalisation de la nouvelle machine de Sony. Les possesseurs de ce modèle haut de gamme regrettent l'absence de coques interchangeables officielles, d'autant que la récente collection d'accessoires translucides annoncée par le constructeur se limite exclusivement aux modèles standards.

Cette distribution de consoles exclusives s'inscrit dans une stratégie globale bien plus vaste. Le Kaseya Center, la salle mythique où évolue le Miami Heat, a subi une transformation complète pour adopter l'identité visuelle de la célèbre métropole fictive.

Introducing the Vice City hardwood 🏀 See it for one night only, tomorrow vs Milwaukee. https://t.co/ZBpxND08hO — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 17, 2026

Rockstar montre ainsi sa volonté de brouiller les frontières entre le monde réel et son univers virtuel, en s'appropriant l'image de la ville floridienne qui a inspiré son œuvre. Reste à savoir si le studio finira par entendre l'appel des fans en proposant une version commerciale de cette machine tant convoitée, mais il est peu probable.

















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