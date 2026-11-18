La campagne officielle de Twitch Drops dédiée à Grand Theft Auto 6 débute le 18 novembre et se poursuit jusqu'au 30 novembre 2026. Découvrez la liste complète des 13 récompenses exclusives à récupérer, les conditions pour les obtenir et la marche à suivre pour lier vos comptes Twitch et Rockstar Games.

À l'occasion du lancement de Grand Theft Auto VI, Twitch organise un événement spécial permettant aux spectateurs de débloquer des objets cosmétiques pour la plateforme de streaming. Il est important de noter que cette campagne ne propose aucune récompense en jeu : tous les éléments à gagner sont des badges de discussion et des émoticônes destinés à afficher votre soutien sur Twitch.

Liste des récompenses GTA 6 sur Twitch et comment les obtenir

La campagne se déroule du 18 au 30 novembre 2026 et s'articule autour de trois catégories de récompenses distinctes.

Les coffres quotidiens pour obtenir des badges

Pour débloquer l'intégralité de ces badges, vous devez regarder une chaîne diffusant dans la catégorie Grand Theft Auto 6 pendant au moins une heure par jour sur six jours différents. Pour être certain de tous les obtenir avant la fin de l'événement, vous devez impérativement commencer à regarder des streams au plus tard le 24 novembre. Voici les différents badges :

Purple Chain Badge

Bronze Chain Badge

Silver Chain Badge

Gold Chain Badge

Diamond Chain Badge

Miami Chain Badge

Les récompenses d'abonnement (Sub Drops)

Ces récompenses s'obtiennent en achetant un nouvel abonnement récurrent ou un abonnement offert sur une chaîne participant à la campagne dans la catégorie GTA 6. Attention, les abonnements Prime Gaming ne sont pas pris en compte.

Welcome 2 Miami Badge

Scored Big Badge

Bleed Miami Badge

BustedPlz Emote

DinoBusted Emote

SabaBusted Emote

Enfin, la récompense finale est le Golden Iguana Badge. Ce badge ultime se débloque automatiquement une fois que vous avez récupéré les 12 récompenses précédentes (les 6 badges quotidiens et les 6 récompenses liées aux abonnements). Il faudra donc obligatoirement débourser de l'argent pour l'obtenir.

Comment lier votre compte Twitch à Rockstar Games ?

Bien que cette campagne ne distribue pas de contenu directement dans le jeu, lier votre compte Twitch à votre profil Rockstar Games reste une bonne précaution en vue d'éventuelles futures opérations promotionnelles.

Suivez ces étapes pour effectuer la liaison :

Connectez-vous sur le site officiel de Rockstar Games .

. Cliquez sur l'icône de votre profil, puis accédez à Compte et Paramètres .

et . Rendez-vous dans l'onglet Comptes liés .

. Recherchez Twitch dans la liste des plateformes.

dans la liste des plateformes. Cliquez sur Lier et autorisez la connexion entre les deux services.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :