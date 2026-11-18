À quelques heures du lancement officiel de Grand Theft Auto VI, Devolver Digital a décidé de frapper fort avec un concours pour le moins audacieux.

Joueurs de tous horizons, le jour le plus attendu de 2026 arrive. En prévision du lancement de Grand Theft Auto VI, de nombreuses personnes ont posé plusieurs jours de congés, fait signer des contrats spécifiques à leur partenaire et téléchargé les 212 Go du patch de pré-lancement.

Mais si beaucoup comptent désormais les heures, Devolver Digital a choisi de provoquer ces joueurs avec un défi. Sur X, le studio a lancé un concours insolite dont la seule condition d'entrée est de désinstaller Grand Theft Auto VI.

Perdre 212 Go pour gagner un jeu… à 3,74 euros

Vous avez bien lu : pour participer au concours du « November's hottest release », vous devez vous filmer en train de désinstaller GTA 6 et poster la vidéo sur les réseaux sociaux en partageant la publication originale de Devolver. Il faut également ajouter dans la publication en question le hashtag #MakeRoomForVolvy.

GIVEAWAY: Want a free copy of November's hottest release? Repost this tweet with a video of you deleting your GTA6 pre-load along with #MakeRoomForVolvy for a chance to win a copy of Volvy's Adventure: Reslimed on Steam! https://t.co/skgkTFKzYz — Devolver Digital (@devolverdigital) November 16, 2026

Si vous réalisez ce défi, vous participerez au tirage au sort lancé par le studio. Sachez que les heureux gagnants remporteront un exemplaire gratuit de Volvy's Adventure: Reslimed. Le jeu, qui sera lancé le même jour que Grand Theft Auto VI, est un jeu de plateforme dont le personnage principal est la mascotte de Devolver.

Cependant, le jeu en question (qui est déjà disponible à l'achat sur Steam), ne coûte que 3,74 euros. De plus, ce dernier n'est disponible que sur PC alors que GTA 6 n'est disponible que sur consoles à l'heure où ces lignes sont rédigées.

Devolver Digital qui n'hésite pas à tenir tête à Grand Theft Auto VI

Vous l'aurez compris : il s'agit là d'une blague proposée par Devolver Digital pour surfer sur la tendance et le lancement du jeu le plus attendu de 2026. L'humour est l'une des principales caractéristiques du studio qui en a déjà abusé à plusieurs reprises par le passé. Le concours et le lancement de Volvy's Adventure: Reslimed sont des clins d'œil au fait que personne n'ose affronter le titre de Rockstar.

Malgré tout, l'idée est amusante et peut-être que certains audacieux vont relever le défi, car après tout, il y a toujours un jeu gratuit à la clé (même si son prix est très bas).