À quelques heures du lancement historique de Grand Theft Auto 6, Sony a déployé une mise à jour système obligatoire sur PS5. Ce patch de dernière minute vise à sécuriser la console contre le piratage. Les joueurs doivent impérativement l'installer pour espérer arpenter les rues de Leonida.

Le compte à rebours est presque terminé. Alors que certains joueurs pourront lancer Grand Theft Auto VI d'ici quelques minutes grâce à l'astuce de la Nouvelle-Zélande, Sony vient de bousculer les préparatifs avec une annonce inattendue. Une mise à jour système de la PlayStation 5 est désormais requise pour pouvoir lancer le jeu tant attendu de Rockstar Games, confirmé par la société sur les réseaux sociaux.

Une mise à jour système obligatoire de 1,2 Go

Le compte officiel de l'assistance PlayStation a pris la parole sur les réseaux sociaux pour prévenir la communauté. Le message est clair.

Sony Interactive a publié une mise à jour du logiciel système PS5 qui est requise avant de jouer à Grand Theft Auto VI. Les joueurs doivent télécharger cette mise à jour avant minuit le 19 novembre afin d'être prêts à jouer le jour de la sortie.

Estampillée 26.07-14.23, cette mise à jour pèse tout de même 1,2 Go. Il ne s'agit donc pas d'un simple correctif mineur, mais bien d'un téléchargement conséquent qui pourrait surprendre ceux qui ont une connexion internet modeste. Il est fortement conseillé d'allumer sa console dès à présent pour anticiper ce téléchargement et éviter les mauvaises surprises au moment fatidique.

















La lutte contre le piratage en ligne de mire

Mais pourquoi imposer un tel patch à la dernière minute ? La réponse se trouve dans le patch notes, qui mentionne sobrement des « correctifs de sécurité apportés au logiciel système ». Derrière cette formulation laconique se cache un vrai problème.

Récemment, la communauté du piratage et du homebrew a fait des avancées significatives pour contourner les sécurités du précédent firmware de la PS5. Face à ce qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo, Sony ne veut prendre aucun risque. Ce verrouillage logiciel sert à empêcher toute tentative de débloquer les versions préchargées du jeu avant l'heure ou de pirater les fichiers de Grand Theft Auto 6, que ce soit pour en faire une copie sur PC, ou un autre support.

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En plus de cette mise à jour matérielle, les joueurs doivent s'attendre à une mise à jour day one, qui a de grandes chances d'être publiée ce 18 ou 19 novembre, même si rien n'est encore acté. Quoi qu'il en soit, GTA 6 sera jouable en France par toutes et tous dans quelques heures.