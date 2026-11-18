Avec le décalage horaire et le lancement en Nouvelle-Zélande, les premières séquences de GTA 6 arrivent en ligne avant la sortie officielle chez nous. Voici le guide complet plateforme par plateforme pour dresser un véritable pare-feu anti-spoilers sur vos réseaux sociaux et protéger votre découverte de l'histoire, que vous y jouiez dès maintenant ou dans quelques jours.

Après plus d'une décennie d'attente, il serait dommage de se faire gâcher l'intrigue ou la fin de Grand Theft Auto VI par une simple miniature vidéo ou un message malveillant. Plutôt que de vous couper totalement d'Internet, il est possible de configurer vos applications pour bloquer les fuites et les révélations dès maintenant.

La liste des mots-clés à bloquer en priorité

Avant de paramétrer vos réseaux, copiez cette liste de termes à masquer. Elle est volontairement large pour filtrer un maximum de mentions liées au jeu (pensez à la désactiver une fois l'histoire terminée) :

GTA 6 / GTA VI / GTAVI / Grand Theft Auto 6 / Grand Theft Auto VI

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GTA 6 gameplay / GTA 6 cinématique

Jason Duval / Lucia Caminos / Jason / Lucia

Vice City / Leonida / Rockstar Games

















Configurer vos filtres sur chaque plateforme

X (anciennement Twitter)

X dispose du système de protection le plus efficace grâce au masquage des mots-clés :

Allez dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer > Mots masqués .

> > > . Appuyez sur le bouton + et ajoutez chaque terme de la liste ci-dessus un par un.

et ajoutez chaque terme de la liste ci-dessus un par un. Appliquez le filtre sur le Fil d'actualité et les Notifications (en sélectionnant « De la part de tout le monde »), puis définissez la durée souhaitée.

et les (en sélectionnant « De la part de tout le monde »), puis définissez la durée souhaitée. Basculez votre fil d'accueil sur l'onglet Abonnements plutôt que « Pour vous », et désactivez vos centres d'intérêt liés au jeu vidéo dans l'option « Contenu que vous voyez ». Notez que les résultats de recherche ne sont pas filtrés.

YouTube

Une simple miniature peut révéler un rebondissement majeur, et YouTube ne propose pas de filtre par mots-clés. Il faut donc brièvement neutraliser l'algorithme :

Rendez-vous dans Paramètres > Gérer tout l'historique et mettez en pause votre historique des vidéos regardées ainsi que votre historique des recherches .

> et mettez en pause votre ainsi que votre . Désactivez la lecture automatique (Autoplay) et évitez l'onglet Shorts où les vidéos défilent sans prévenir.

où les vidéos défilent sans prévenir. Si une vidéo sur le jeu apparaît sur l'accueil, cliquez sur les trois petits points et sélectionnez Pas intéressé ou Ne pas recommander la chaîne.

TikTok

Les extraits de gameplay et les mèmes envahissent rapidement la plateforme, mais vous pouvez filtrer les vidéos par mots-clés :

Ouvrez votre Profil > menu en haut à droite > Paramètres et confidentialité > Préférences de contenu .

> menu en haut à droite > > . Sélectionnez Filtrer les mots-clés des vidéos , ajoutez les termes de la liste et appliquez le filtre aux flux Pour toi et Suivis (activez également le filtrage des variantes).

, ajoutez les termes de la liste et appliquez le filtre aux flux et (activez également le filtrage des variantes). Dans Gérer les sujets, réduisez au minimum votre intérêt pour les jeux vidéo.

Reddit

Reddit ne permettant pas de filtrer par mots-clés, la meilleure solution consiste à rendre muettes les communautés les plus actives sur le sujet :

Visitez les subreddits concernés ( r/GTA6 , r/GTA , r/GrandTheftAutoV , r/GamingLeaksAndRumours , r/Rockstar , r/PS5 , r/XboxSeriesX , r/gaming ).

, , , , , , , ). Appuyez sur le menu à trois points de chaque page et sélectionnez Mettre en sourdine (Mute) pour les retirer de vos recommandations et de votre fil d'accueil.

Facebook

La fonction de mise en sourdine par mots-clés n'existant plus sur Facebook, vous devez nettoyer votre fil manuellement :

Allez dans Paramètres et confidentialité > Paramètres > Préférences du fil .

> > . Utilisez l'option Mettre en pause pendant 30 jours sur les pages et groupes de jeux vidéo qui publient régulièrement sur la licence.

sur les pages et groupes de jeux vidéo qui publient régulièrement sur la licence. Quittez ou mettez temporairement en sourdine les groupes de fans dédiés à GTA 6, et utilisez l'option « Masquer la publication » sur tout contenu suspect.

Instagram et Threads

Sur Instagram, la fonction « Mots masqués » protège uniquement les commentaires et les demandes de messages :

Allez dans Paramètres > Mots masqués > Gérer les mots et expressions personnalisés pour y coller la liste.

> > pour y coller la liste. Pour votre fil, mettez en sourdine les comptes gaming et évitez au maximum les onglets Explorer et Reels.

Sur Threads, rendez-vous dans les paramètres de votre profil, ouvrez l'onglet Mots masqués pour ajouter vos mots-clés, et passez votre fil d'actualité uniquement sur vos abonnements.

Bluesky

Comme sur X, Bluesky permet de masquer efficacement les mentions indésirables :

Ouvrez les Paramètres > Modération > Mots et tags masqués .

> > . Ajoutez l'ensemble de la liste et assurez-vous que l'option est réglée pour masquer complètement le contenu plutôt que de simplement l'avertir.

Discord et Twitch

Sur Discord, aucun filtre par mot-clé n'existe pour votre compte personnel. Faites un clic droit sur tous vos serveurs liés à GTA, Rockstar ou au jeu vidéo en général, puis sélectionnez Rendre le serveur muet (« Jusqu'à ce que je le réactive ») en désactivant également les mentions de rôles dans les paramètres de notification.

Sur Twitch, évitez la section Parcourir, ne consultez pas la catégorie du jeu ni l'onglet Clips, et désactivez temporairement les notifications des streameurs susceptibles de lancer le jeu

Les derniers réflexes pour une protection totale

Pour verrouiller définitivement votre environnement numérique jusqu'à la fin de votre partie, pensez à désactiver les notifications push des médias spécialisés, à naviguer sur un profil secondaire ou en navigation privée sur votre navigateur web, et à prévenir vos groupes d'amis de ne partager aucune capture d'écran ni aucun indice dans vos conversations privées.

Si la majeure partie des joueurs respectera ses camarades en ne spoilant pas l'histoire ni certains secrets de GTA 6, certains tenteront toujours de gâcher la surprise. Mieux vaut donc se montrer prudent, si vous n'avez pas l'intention de boucler l'histoire rapidement.