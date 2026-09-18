La puissance du marché PC bouscule les plans de Rockstar pour GTA 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2026 à 17h15
Si Grand Theft Auto 6 sortira d'abord sur consoles, la version PC semble inévitable. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a récemment souligné l'importance croissante de ce support. Une évolution du marché qui pourrait bien accélérer l'arrivée du jeu le plus attendu de la décennie sur nos ordinateurs.
La puissance du marché PC bouscule les plans de Rockstar pour GTA 6

Si Grand Theft Auto VI est officiellement attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series, les joueurs PC rongent leur frein. Historiquement, Rockstar Games a toujours privilégié les consoles pour le lancement de ses titres majeurs, laissant les possesseurs d'ordinateurs patienter a minima un an avant le portage. Cependant, la dynamique du marché vidéoludique est en pleine mutation, et la maison mère du studio, Take-Two Interactive, semble en avoir pleinement conscience.

Une plateforme devenue essentielle pour Take-Two

Lors d'une récente réunion avec les investisseurs (via GamesRadar), Strauss Zelnick, le directeur général de Take-Two, a été interrogé sur la stratégie de l'entreprise face aux ruptures de stock de certaines consoles, notamment la PlayStation 5 Pro aux États-Unis. La question sous-jacente était de savoir si cette situation incitait l'éditeur à revoir son approche vis-à-vis du marché de l'ordinateur.

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La réponse du dirigeant, bien que prudente, en dit long sur les ambitions futures de la firme.

La stratégie de l'entreprise consiste, de manière générale, à lancer des titres sur toutes les plateformes disposant d'une audience significative. Mais ce n'est pas toujours le cas et, évidemment, si certaines plateformes cessaient d'être viables, nous pourrions modifier cette stratégie. Je tiens également à souligner que la plateforme PC prend une importance croissante pour notre entreprise au fil du temps.

Cette déclaration confirme que la sortie de GTA 6 sur PC n'est pas une question de faisabilité, mais simplement de calendrier. L'audience est là, et elle est plus massive que jamais. Ces déclarations corroborent les dernières rumeurs, qui avançaient que la sortie PC pourrait être plus rapide que prévu.

Une croissance mondiale qui change la donne

Le marché de l'ordinateur gagne du terrain à l'échelle globale, et ce, malgré des composants de plus en plus onéreux et une crise de la mémoire vive accentuée par le développement de l'intelligence artificielle. Ce phénomène dépasse largement les frontières occidentales pour toucher des territoires historiquement attachés aux consoles.

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Le Japon en est le parfait exemple. Selon l'analyste Serkan Toto (via The Game Business), la part de marché du PC sur l'archipel nippon a plus que doublé, passant de 5 % avant la pandémie en 2019 à 12,5 % aujourd'hui. Cette progression, qualifiée de significative, est notamment portée par des éditeurs locaux comme Capcom et Sega qui investissent massivement sur ce support. Les pénuries de consoles durant la crise sanitaire ont forcé de nombreux joueurs à se tourner vers d'autres alternatives, modifiant durablement les habitudes de consommation.

Vers une sortie rapprochée pour GTA 6 sur PC ?

Si Rockstar Games maintient sa tradition de lancer ses mondes ouverts d'abord dans le salon, l'importance économique du PC pourrait réduire le délai d'attente. Pour rappel, Grand Theft Auto 5 avait mis un an et demi pour passer des consoles de septième génération aux ordinateurs. Aujourd'hui, se priver d'un tel parc de machines sur une longue période représenterait un manque à gagner considérable pour Take-Two.

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Les joueurs peuvent donc espérer que le portage de GTA 6 pointera le bout de son nez bien plus rapidement que par le passé, possibilité vers l'été 2027, porté par une industrie où l'ordinateur dicte de plus en plus ses propres règles.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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