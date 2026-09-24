La sortie de GTA 6 pourrait avoir un impact sur la NBA, et le sport en général

La sortie très attendue de Grand Theft Auto VI pourrait bien bouleverser le monde du sport professionnel. Selon le joueur de basket Steven Adams, l'engouement autour du titre sera tel qu'il faut s'attendre à une chute spectaculaire des performances athlétiques en novembre prochain.

Grand Theft Auto VI n'est pas attendu que par les joueurs invétérés et amoureux de la licence, mais par tout un public, même très occasionnel. Et sa sortie aura forcément un impact au-delà de la sphère vidéoludique, entre les jours de congés posés et la fatigue liées à des potentielles sessions prolongées tard dans la nuit. C'est d'ailleurs ce point qui a été mentionné par l'un des nombreux athlètes de la NBA, Steven Adams, actuel joueur des Houston Rockets.

Un mois de novembre sous le signe de Rockstar Games

Treize années se sont écoulées depuis le lancement du cinquième opus, propulsant le prochain titre de Rockstar Games au rang de jeu vidéo le plus attendu de l'histoire. Cette attente interminable a généré un engouement sans précédent qui s'étendra bien au-delà du cercle des joueurs traditionnels. Les sportifs professionnels, grands amateurs de loisirs numériques, ne feront pas exception à la règle.

















Certaines entreprises anticipent déjà le phénomène. Le dirigeant de Take-Two, Strauss Zelnick, a prédit une vague d'absences au travail, tandis que des sociétés de l'industrie automobile ont carrément accordé un jour de congé à leurs employés. Mais c'est dans le domaine du sport de haut niveau que les conséquences pourraient être les plus visibles, comme le souligne une figure connue des parquets américains.

L'avertissement de Steven Adams à la NBA et la NFL

Lors de la journée médiatique des Houston Rockets, le pivot néo-zélandais Steven Adams a livré une prédiction aussi amusante qu'inquiétante concernant l'impact du jeu sur les compétitions sportives nord-américaines. Selon lui, les athlètes risquent de sacrifier de précieuses heures de sommeil et de récupération pour arpenter les rues virtuelles de Leonida.

Vous les journalistes, commencez à anticiper le mois de novembre. GTA va sortir. Donc regardez la NFL, regardez toutes les ligues et regardez comment les performances vont chuter.

Le basketteur estime que cette baisse de régime sera temporaire, mais bien réelle. Il ajoute même que l'encadrement technique ne sera pas épargné, suggérant que les entraîneurs seront eux aussi accaparés par leurs manettes au lieu de préparer les rencontres. Dans un monde ouvert promettant des dizaines d'heures de contenu rien que pour son intrigue principale, la tentation d'enchaîner les missions nocturnes sera immense pour cette nouvelle génération de compétiteurs biberonnée aux jeux vidéo.

Steven Adams with a warning:



"I will say: You guys should anticipate November. The performance of the league...league wide. GTA is dropping. So look at NFL, look at all the leagues and watch them plummet mate. Just for the month of November performance is gonna go down, it… pic.twitter.com/5JblkZpvrt — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 22, 2026

Et l'impact dans un championnat où les rencontres s'enchaînent très vite sera loin d'être insignifiant. Le risque de blessures est aussi susceptible d'augmenter, de quoi forcer le staff à être vigilant.

Une opportunité pour les équipes les plus disciplinées

Si la majorité des effectifs risque de succomber à l'appel du crime virtuel, cette situation inédite pourrait se transformer en avantage stratégique pour les franchises les plus rigoureuses. Les encadrements sportifs conscients du danger auront l'occasion de resserrer la vis et d'imposer une discipline. Surveiller le temps d'écran et garantir le repos des athlètes deviendra un enjeu crucial pour maintenir un niveau de jeu optimal sur les terrains.

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Rendez-vous le 19 novembre, pour voir si la NBA est elle aussi impactée par GTA 6.