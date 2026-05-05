Vendre GTA 6 à 80 dollars est une nécessité selon le secteur financier

La question du prix de Grand Theft Auto 6 agite l'industrie du jeu vidéo depuis de nombreux mois. Alors que la sortie approche, des analystes financiers estiment qu'une augmentation tarifaire serait bénéfique pour l'ensemble du marché, suscitant de vifs débats sur la valeur réelle des futures productions.

Depuis plusieurs mois et l'approche de Grand Theft Auto VI, la question de son prix alimente les débats. Rockstar Games et sa maison mère, Take-Two Interactive, sont restés, pour l'heure, très évasifs sur ce sujet. Ils se contentent d'affirmer leur volonté de proposer une expérience avec un excellent rapport qualité-prix, tout en soulignant que le coût de développement des jeux a explosé sans que les prix de vente ne suivent l'inflation générale. Aujourd'hui, un nouvel acteur vient relancer le débat de manière inattendue.

L'appel du secteur financier à une hausse des prix

Selon les informations rapportées par Seeking Alpha, Omar Dessouky, analyste chez BofA Global Research, est revenu de la récente conférence Interactive Innovation avec une conviction claire. Pour lui, le prochain titre phare de Rockstar devrait coûter au moins 80 dollars, soit dix dollars de plus que le prix habituel d'un jeu PS5 ou Xbox Series aux États-Unis (il faut donc potentiellement s'attendre à 90 € en France). Ce prix ne serait pas seulement profitable à Take-Two, mais agirait comme un levier pour l'ensemble de l'industrie.

L'analyste estime en effet que si ce mastodonte vidéoludique sortait au tarif habituel de 70 dollars (80 euros en France), les autres éditeurs auraient toutes les peines du monde à justifier une potentielle augmentation de leurs propres tarifs à l'avenir.

Nous avons entendu des participants dire que le secteur, perçu comme étant en difficulté, aurait du mal à vendre des jeux à 80 dollars si GTA 6 sortait à 70 dollars. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de Take-Two d'augmenter le prix moyen pour l'ensemble du secteur.

















Des avis divergents au sein des analystes

La Bank of America n'est pas la seule entité à anticiper une flambée des prix. Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, a même évoqué la possibilité d'un tarif atteignant les 100 dollars. Selon lui, Rockstar pourrait justifier ce montant en incluant des récompenses exclusives et de la monnaie virtuelle pour le futur mode en ligne.

Cependant, cette vision est loin de faire l'unanimité. Mat Piscatella, analyste chez Circana, s'oppose fermement à cette idée. Il estime qu'une hausse du prix de base irait à l'encontre de l'objectif principal d'un tel lancement, qui est d'attirer le plus grand nombre de joueurs possible dès le premier jour.

Il n'y a aucune raison de fixer le prix de base d'un jeu à 100 dollars. Les éditions spéciales ou collectors remplissent déjà ce rôle, et un grand pourcentage d'acheteurs de la première heure se jettent sur ces versions plus onéreuses. Vous ne voulez pas rétrécir votre public en rendant le ticket d'entrée trop cher.

Ce point de vu est, effectivement, bien plus logique en tant que joueur et consommateur. Plutôt que de pointer du doigt les éditeurs qui proposent des jeux avec un contenu moindre (voire identique d'une année à l'autre), ou avec de nombreux bugs à la sortie, il faut continuer à prendre les joueurs pour des vaches à lait. Le problème serait Rockstar qui ne vend ses jeux « que » 70 $ (avec un contenu digne de ce prix), pour justifier la médiocrité de certaines autres entreprises.

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La position prudente de Take-Two Interactive

De son côté, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, préfère temporiser. Lors de ses récentes interventions, il a rappelé que la tarification dépend avant tout de la valeur perçue par les consommateurs. Il a également souligné que le prix des jeux avait en réalité baissé au fil des années si l'on tient compte de l'inflation économique globale.

Les consommateurs paient pour la valeur que vous leur apportez, et notre travail consiste à facturer bien moins que la valeur fournie. Les joueurs doivent avoir le sentiment que le produit est exceptionnel et que le prix demandé était juste par rapport à ce qu'ils ont reçu.

Il faudra attendre le lancement de la campagne marketing de GTA 6 pour en savoir plus sur son prix, et celle-ci devrait débuter d'ici peu de temps, étant donné que Take-Two avait annoncé la fenêtre été 2026. Dans tous les cas, GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre, mais reste à savoir à quel prix.