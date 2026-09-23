GTA 6 va rater un potentiel record historique dès sa sortie

Grand Theft Auto 6 s'annonce déjà comme le jeu de la décennie. Pourtant, un détail de calendrier va l'empêcher de réaliser un exploit historique lors de sa première saison de récompenses, laissant le record absolu des GOTY entre les mains de Baldur's Gate 3 et Clair Obscur: Expedition 33.

Le rouleau compresseur de Rockstar Games est attendu au tournant par des millions de joueurs à travers le monde. Si le succès commercial de Grand Theft Auto VI ne fait absolument aucun doute, son parcours dans les cérémonies de récompenses s'annonce un peu plus complexe que prévu. En cause, une date de sortie fixée au 19 novembre qui vient bousculer le calendrier traditionnel de l'industrie vidéoludique. Ce léger décalage va priver le titre d'un record prestigieux que seuls quelques élus ont réussi à atteindre jusqu'à présent.

Un calendrier défavorable pour le grand chelem

Pour comprendre la situation, il faut se pencher sur le fonctionnement de la saison des récompenses, souvent appelée le « Big 5 ». Ce grand chelem du jeu de l'année débute traditionnellement en novembre avec les Golden Joystick Awards, se poursuit avec les Game Awards en décembre, les DICE Awards en février, les GDC Awards en mars, pour s'achever avec les prestigieux BAFTA au mois d'avril. Remporter ces cinq trophées majeurs au cours d'une seule et même saison relève de l'exploit absolu.

















Les organisateurs des 44e Golden Joystick Awards viennent de confirmer que leur cérémonie se tiendra le 11 novembre. Les votes du public s'étaleront de fin septembre à fin octobre. Le problème est mathématique. Le titre de Rockstar Games sortant huit jours après la remise des prix, il sera totalement inéligible pour cette édition.

Larian Studios et Sandfall intouchables pour le moment

Cette inéligibilité initiale signifie que le jeu d'action en monde ouvert ne pourra pas réaliser le grand chelem sur une seule saison. Il manquera inévitablement le premier wagon. Ce record extrêmement rare, consistant à rafler les cinq prix majeurs d'une traite, a récemment été établi par Baldur's Gate 3 et égalé par Clair Obscur: Expedition 33.

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Bien entendu, l'aventure se déroulant à Vice City sera éligible pour les Golden Joystick Awards de l'année suivante. S'il remporte le prix ultime aux Game Awards quelques semaines après sa sortie, à condition qu'il soit éligible, puis enchaine les victoires jusqu'à l'année d'après, certains estimeront qu'il a tout de même accompli cet exploit de manière différée, que nous pourrions qualifier de petit chelem.

Quoi qu'il en soit, il est fort probable que la future production de Rockstar finisse par accumuler toutes ces statuettes prestigieuses sur la durée. Son envergure et son ambition le placent naturellement comme le grand favori de toutes les compétitions à venir. À moins que la qualité de GTA 6 ne soit pas au rendez-vous, ce qui paraît peu probable.

Rappelons que sa sortie se fera le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series. Sa sortie PC pourrait d'ailleurs avoir lieu plus tôt que prévu.