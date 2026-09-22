Rockstar serre la vis sur les mods juste avant la sortie de GTA 6

Rockstar Games redéfinit les règles du jeu pour sa communauté avant la sortie de GTA 6. L'éditeur vient de publier des directives strictes encadrant la création de mods, suscitant de nombreuses interrogations sur l'avenir de ces contenus personnalisés qui ont fait le succès de la franchise.

Rockstar Games a mis à jour ses directives concernant les mods, ces modifications créées par les joueurs qui ont grandement contribué à la longévité de GTA 5. À quelques semaines de l'arrivée de Grand Theft Auto VI, ces nouvelles règles visent à encadrer plus fermement les créations de la communauté. Elles se divisent en quatre grandes catégories, allant du respect des licences à la monétisation, et s'adressent principalement aux plateformes FiveM et RedM, rachetées par l'éditeur en 2023.

Le respect absolu des licences et de l'histoire

Les nouvelles directives de Rockstar, sur son site officiel, exigent avant tout le respect de ses jeux. Il est désormais formellement interdit de modifier les intrigues officielles, les missions ou l'histoire des personnages établis. L'éditeur va plus loin en proscrivant le mélange de ses différentes franchises. Il n'est donc plus question de combiner les cartes, les personnages ou les éléments de Red Dead Redemption avec ceux de Grand Theft Auto.

De plus, les mods multijoueurs doivent exclusivement passer par les plateformes de création sous licence officielle de Rockstar. Tout portage non autorisé sur des consoles ou des appareils non prévus par le studio est également banni.

















Une tolérance zéro face aux infractions et aux comportements toxiques

La protection de la propriété intellectuelle est un autre point central de cette mise à jour. Rockstar interdit formellement l'utilisation de marques tierces, le détournement de ses propres logos pour promouvoir des créations amateurs, ainsi que la réutilisation des doublages vocaux originaux. Les menus de triche, qui perturbent l'expérience multijoueur officielle, restent évidemment proscrits.

Sur le plan communautaire, le studio impose des règles de bonne conduite strictes. Les contenus pornographiques, l'apologie de l'extrémisme, le harcèlement ou toute menace envers d'autres joueurs entraîneront des sanctions immédiates. Rockstar cible également les serveurs de jeu de rôle en interdisant les simulations militaires impliquant des organisations armées du monde réel.

La fin de la monétisation sauvage

Le modèle économique des mods subit lui aussi un coup de frein majeur. La monétisation n'est désormais autorisée que via des boutiques numériques approuvées par Rockstar. L'éditeur demande de « respecter ses jeux » en interdisant catégoriquement l'intégration de mécaniques de jeux d'argent, de coffres à butin ou de toute forme de cryptomonnaie, incluant les jetons virtuels.

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Les placements de produits, les contenus sponsorisés et la publicité tierce n'ont plus leur place dans ces créations. Enfin, il est strictement interdit de faire payer l'accès à des éléments de jeu, des missions ou des contenus additionnels initialement créés par le studio.

Nul doute que Rockstar prépare le terrain pour la version PC de GTA 6, mais aussi du mode Online, qui arrivera en 2027 d'après les dernières informations. GTA 6, quant à lui, arrivera enfin le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.