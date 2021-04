GTA VI : Sa sortie arriverait « plus tard » que prévu, à cause du COVID

Expect everything to be way later than you'd think because of covid — Jason Schreier (@jasonschreier) April 11, 2021

Il y a près d'un an, nous apprenions par le biais de Jason Schreier, alors journaliste chez Kotaku, qui avait interviewé des employés de Rockstar, que. Quelques semaines plus tard, les rapports financiers sous-entendaient qu' une sortie était programmée pour la période 2023-2024 , mais la firme étoilée ne s'était pas exprimée sur le sujet, laissant la communauté dans le flou, sans information officielle.Ces derniers mois, les rumeurs plausibles et informations intéressantes au sujet de l'sont restées rares, mais Jason Schreier, encore une fois, a affirmé que. En effet, il a expliqué, en répondant à une question d'un utilisateur de Twitter, que nous devrions nous attendre à le voir débarquer « bien plus tard que ce que nous pensions, à cause du COVID ». Rappelons que la société prend en général son temps pour développer un jeu, temps qui est multiplié lorsque nous sommes dans une période de télétravail, comme l'ont prouvé de nombreux reports ces derniers mois.Bien qu'il ne s'agisse pas là d'une information officielle, Jason Schreier est l'un des journalistes vidéoludiques les plus crédibles, d'autant plus qu'il est proche de certains employés de Rockstar. De ce fait,, ni même l'année prochaine. Plus que jamais, il va falloir se montrer patient.Pour rappel, GTA V est sorti pour la première fois (sur PS3 et Xbox One) en septembre 2013. La dernière production de Rockstar n'est autre que Red Dead Redemption 2 , qui est sorti en octobre 2018. Les développeurs travaillent cependant sur la version next-gen de GTA, qui est censée arriver d'ici peu sur PS5 et Xbox Series.