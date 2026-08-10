Malgré 60 auditions, cet acteur historique de Rockstar est totalement absent de GTA 6

En dépit d'un parcours exemplaire chez Rockstar depuis près de 20 ans, l'acteur Robert Bogue ne figurera pas au casting de GTA 6. Après avoir passé plus de 60 auditions sans le moindre retour, le comédien exprime sa déception tout en gardant un profond respect pour le studio.

Robert Bogue est une figure familière pour les passionnés de l'univers Rockstar. Présent depuis les débuts de Red Dead Revolver en 2004, le comédien a ensuite prêté ses traits et sa voix à plusieurs personnages emblématiques dans Grand Theft Auto IV, GTA 5 ou encore Red Dead Redemption. Pourtant, malgré cet impressionnant curriculum vitae, il ne participera pas à la prochaine aventure très attendue du studio, Grand Theft Auto VI.

Un silence radio difficile à encaisser

Steeve Haines, personnage joué par Robert Bogue dans GTA V.

Lors d'un échange avec un fan sur Instagram (et repris sur Twitter/X), l'acteur a partagé son amertume face à la situation. Il révèle avoir tenté sa chance à de multiples reprises pour intégrer le casting de GTA 6, sans aucun succès.

Je suis un peu déçu par Rockstar. J'avais vécu une expérience incroyable en travaillant avec eux par le passé. Certains producteurs avec qui j'ai collaboré sont toujours là, tout comme plusieurs réalisateurs pour lesquels j'ai un immense respect. Je voulais vraiment faire partie de GTA 6, mais ils m'ont rejeté.

Le comédien précise avoir passé plus de soixante auditions pour des rôles très variés, allant de personnages principaux à de simples figurants. Son seul désir était de participer au projet, peu importe l'importance de son implication. Face à l'absence totale de réponse de la part du studio, il avoue avoir ressenti un profond découragement.

Une politique stricte sur le casting

Cette situation a poussé Robert Bogue à s'interroger sur les méthodes internes du studio étoilé. Il en est venu à se demander si l'entreprise n'appliquait pas une règle officieuse interdisant le retour d'anciens acteurs pour de nouveaux projets majeurs. Essuyer autant de refus sans même décrocher un rôle mineur lui a semblé incompréhensible.

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La relation entre Rockstar et ses comédiens a souvent fait couler de l'encre. Les joueurs se souviennent encore des débats autour de la rémunération de Michael Hollick, l'interprète de Niko Bellic dans GTA 4. Dan Houser, le cofondateur du studio, avait également évoqué par le passé des tensions avec certaines célébrités comme Burt Reynolds. Bien que la situation se soit apaisée ces dernières années, avec l'apparition de caméos d'anciens acteurs dans différents jeux, cette mésaventure montre que les places restent chères.

















Des souvenirs malgré tout mémorables

Malgré la frustration évidente, Robert Bogue garde une certaine tendresse pour le studio. Il compare d'ailleurs ce rejet à une rupture amoureuse brutale.

Il y a indéniablement de la déception et de la rancœur. C'est comme tomber amoureux de quelqu'un pour qu'il vous quitte soudainement. Les seules choses que je sais du jeu sont de petits détails que j'ai glanés dans les extraits de scénario lus pendant les auditions.

Contacté par GamesRadar pour clarifier ses propos, l'acteur a tenu à nuancer la situation. Il rappelle que le rejet fait partie intégrante du métier de comédien et insiste surtout sur le plaisir qu'il a eu à collaborer avec Rockstar pendant de nombreuses années. Les fans devront donc se passer de sa présence lorsque le mastodonte GTA 6 débarquera sur nos consoles, le 19 novembre prochain.