GTA 6 bat tous les records avec des précommandes jugées exceptionnelles par Take-Two

Les précommandes de Grand Theft Auto 6 atteignent déjà des sommets. Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, qualifie ce démarrage d'exceptionnel, et le jeu s'annonce comme un véritable raz-de-marée commercial.

Les chiffres donnent déjà le vertige un mois et demi après le coup d'envoi des précommandes et confirment les attentes démesurées de l'industrie. Alors que la date de sortie fixée au 19 novembre approche à grands pas, l'engouement mondial pour Grand Theft Auto VI ne cesse de croître. Selon les dernières déclarations de Take-Two Interactive, la maison mère du célèbre studio Rockstar Games, les premières données de ventes font déjà trembler le marché vidéoludique. Le titre s'annonce d'ores et déjà comme l'œuvre de divertissement la plus attendue de tous les temps, et les joueurs répondent massivement présent à l'appel de cette nouvelle aventure criminelle.

Des précommandes qualifiées d'exceptionnelles

À l'occasion de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2027, l'éditeur américain a tenu à rassurer ses investisseurs. Bien que les chiffres exacts des précommandes et les revenus générés n'aient pas été publiquement détaillés, la direction n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation actuelle.

L'enthousiasme mondial pour le lancement de Grand Theft Auto 6 continue de se construire, le titre connaissant un démarrage exceptionnel au niveau des précommandes.

Ces volumes de réservations, que l'on devine colossaux, devraient logiquement continuer à grimper au fur et à mesure que la fenêtre de lancement se rapproche, d'autant plus que Rockstar a déjà pris rendez-vous avec sa communauté pour la fin du mois, dans le but d'en révéler davantage sur GTA 6.

















Des prévisions financières stratosphériques

Ce sixième opus canonique sera le principal moteur de croissance de Take-Two pour l'année fiscale 2027 et les exercices suivants. L'entreprise anticipe des réservations nettes annuelles s'élevant à huit milliards de dollars, ce qui représenterait une croissance spectaculaire de 20 % par rapport à l'année précédente.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Dans cette équation financière titanesque, Rockstar Games devrait peser pour environ 37 % de la répartition totale des revenus. Ces projections illustrent la dépendance assumée de l'éditeur envers sa franchise phare, véritable poule aux œufs d'or depuis plus de deux décennies.

Si le lancement initial promet de battre tous les records, la stratégie sur le long terme est tout aussi cruciale. Après la sortie, le titre continuera d'être un générateur de revenus majeur pour Take-Two. Des étapes importantes sont déjà anticipées, notamment un lancement sur PC qui interviendra plus tard, suivant la tradition historique du studio.

La sortie de GTA 6 est programmée sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre prochain.