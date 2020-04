GTA VI est en développement, les premières informations dévoilées

Après des mois, voire des années de rumeurs, la prochaine entrée de la licence Grand Theft Auto est bel et bien en développement.

GTA 6 en développement chez Rockstar

GTA 6 moins grand à sa sortie, mais plus de mises à jour ?

Rockstar souhaite éviter le crunch pour GTA VI

Les changements ont été assez bons pour que je reste et que je leur donne une chance, mais voyons ce qui se passera à l'avenir lorsque la pression de livrer un produit final deviendra réalité

Si nous ne savons pas réellement s'il s'agit deou d'un opus intermédiaire, Jason Schreier, journaliste chez Kotaku , a pu s'entretenir avec des salariés et ex-salariés de. Si le but premier de cette discussion était de parler de la culture du crunch et l'évolution de celle-ci au sein de l'entreprise américaine, de nouvelles informations, émanant directement de membres du studio, ont été dévoilées quant à la licenceAinsi,, ou le nouvel opus de la série (il n'a pas été nommé), devrait être le prochain jeu développé et édité parà voir le jour. Il est entré en développement il y a peu, et devrait proposer une « taille modérée » lors de sa sortie. Toutefois,qui seront publiées dans les mois et années suivant son lancement. Néanmoins, notons qu'un jeu de taille moyenne pourpeut s'apparenter à un grand jeu chez d'autres studios.L'idée de proposer un jeu moins conséquent à sa sortie, et de l'enrichir par la suite avec diverses mises à jour, devrait permettre à la firme étoilée d'épargner le crunch à ses employés. Pour rappel, cette méthode, très présente dans l'industrie vidéoludique, consiste à travailler de nombreuses heures, parfois une centaine d'heures par semaine, en limitant les temps de repos et en ne rentrant pas chez soi, pour finir le jeu à temps. Bien entendu, cette culture n'est pas appréciée, et si Rockstar était un adepte du crunch,, comme le révèle un employé :Un autre a indiqué qu'une « culture plus saine » semblait s'être mise en place, mais que rien n'était acquis,Quoi qu'il en soit, étant donné que le prochain opus de la licencen'en est qu'à ses débuts, il y a fort à parier que nous n'aurons pas d'informations supplémentaires rapidement, et qu'il faille faire preuve de patience. Qui plus est, une sortie sur les consoles de nouvelle génération est donc plus que jamais d'actualité.