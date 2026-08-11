GTA 6 : La version la plus vendue est la plus chère, n'attendez pas de promo pour Noël

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 août 2026 à 17h59
Un peu moins de deux mois après l'ouverture des précommandes de GTA 6, les joueurs se ruent paradoxalement sur l'édition la plus onéreuse. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a dévoilé les premiers secrets de ce lancement historique.
GTA 6 : La version la plus vendue est la plus chère, n'attendez pas de promo pour Noël

Face au choix entre une édition standard et une version premium, les futurs joueurs de Grand Theft Auto VI ont tranché. Contre toute attente, l'édition la plus coûteuse domine largement les ventes. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a récemment pris la parole lors d'une intervention remarquée sur CNBC pour analyser cette tendance surprenante qui confirme l'engouement exceptionnel autour du prochain titre phare de Rockstar Games.

Une édition ultime qui bat des records de précommandes

L'industrie vidéoludique s'était longuement interrogée sur la stratégie tarifaire de Rockstar. Le choix final s'est porté sur un tarif qui correspond à la norme actuelle du marché, accompagné d'une édition ultime qui là encore enter dans les prix que nous connaissons en France.

Mais sans grande surprise, Strauss Zelnick a confirmé que l'option la plus chère est actuellement celle qui s'écoule le plus massivement, dépassant même les prévisions internes de l'éditeur

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Le dirigeant de Take-Two reste toutefois lucide face à ces premiers résultats. Il estime que cette dynamique devrait s'équilibrer d'ici la sortie officielle du jeu, prévue pour le 19novembre.

En réalité, les ventes penchent davantage vers l'édition premium, mais cela pourrait refléter le fait que les consommateurs les plus passionnés sont ceux qui précommandent actuellement.

Il est évident que les joueurs ayant réservé leur exemplaire dès l'ouverture des ventes sont ceux qui attendent ce nouveau volet depuis des années. Pour ce public prêt à investir massivement dans une nouvelle console spécifiquement pour ce titre, le prix de l'édition ultime n'a pas représenté un obstacle majeur. D'autant que la différence entre les deux n'est « que » de 20 euros, une somme que les amoureux de la licence sont prêts à mettre pour obtenir les différents bonus.

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Pas de cadeau de Noël sous le sapin de Rockstar

Les joueurs qui temporisent en espérant une baisse de prix rapide ou une promotion pour la période des fêtes de fin d'année risquent d'être déçus. Interrogé sur la possibilité de voir le tarif diminuer à l'approche de Noël, Strauss Zelnick a été très clair sur la politique de l'entreprise.

Nous fixons évidemment nos prix, n'est-ce pas ? Ensuite, les boutiques peuvent faire ce qu'elles souhaitent. Nous n'avons aucune capacité à contrôler cela. Je peux vous dire que nous avons maintenu notre tarification sur Grand Theft Auto 5 pendant très longtemps. Bien plus longtemps qu'une sortie standard d'une propriété de divertissement.

Étant donné que le jeu sera massivement distribué au format numérique, il est très peu probable que Take-Two revoie ses marges à la baisse. Les détaillants physiques pourraient rogner sur leurs propres bénéfices pour attirer les clients, comme ils le font lors des précommandes, mais le prix officiel restera figé.

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Rendez-vous donc le 19 novembre prochain pour découvrir GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, vendu pour la somme de 79,99 € dans sa version de base.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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