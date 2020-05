Comme il fallait s'y attendre suite aux dernières révélations, GTA VI ne devrait pas voir le jour avant l'année 2023, au plus tôt.

Pas de GTA 6 avant 2023 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les rumeurs sont on ne peut plus nombreuses quant à, qui n'a pas vraiment été officialisé, même si le titre semble en développement depuis seulement quelques mois, comme l'avait révélé Jason Schreier, anciennement journaliste pour Kotaku, au début du mois d'avril . Plus récemment, l'analyste Jeff Cohen a examiné des données rendues publiques par, qui est la maison-mère de Rockstar, et celles-ci nous donnent, sans aucun doute, un indice majeur sur, qui est très attendu par les amateurs de la licence.En effet, la société, qui possède également les studios 2K Games ou encore Private Division a partagé ses plans de dépenses dans le marketing et la communication afin de faire la promotion de leur futur projet. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l'année fiscale 2021, qui a débuté ce 1avril et se conclura le 31 mars 2021, ne possède « que » 12 millions de dollars de budget, ce qui ne représentera pas une année importante en termes de sorties vidéoludiques. Néanmoins, nous pouvons constater que les deux années qui suivent seront plus chargées (40 millions de dollars chacune)Nous arrivons donc en avril 2023, et il est facile de faire le rapprochement entre cette hausse et la sortie probable d'un jeu très attendu,(quelques surprises ne sont évidemment pas à exclure). Afin de tout comprendre, il est également important de notifier que cette hausse drastique était initialement prévue un an plus tôt en 2019, mais, peut-être à cause du Coronavirus. Autre élément à prendre en compte, appuyant la thèse d'une, les analystes avaient pu prédire la fenêtre de lancement initiale de Red Dead Redemption 2 en s'appuyant sur les mêmes données, à l'époque.Sauf énorme surprise de la part de Rockstar, nous pouvons donc affirmer qu'il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir le nouvel opus de la licence, puisque ce dernier ne devrait pas voir le jour. La firme étoilée compte bien continuer de profiter du mode Online de GTA V , mais également de celui de Red Dead Redemption 2, pendant encore de longs mois, avant la possible transition vers un projet plus ambitieux.