GTA 6 : Un fan a recréé l'objet le plus rare de l'édition collector en un temps record

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2026 à 18h02
Face au prix exorbitant du coffret collector de GTA 6, un fan ingénieux n'a pas attendu pour réagir. En moins de 24 heures, il a modélisé et imprimé en 3D la figurine exclusive du pack, prouvant une fois de plus la réactivité impressionnante de la communauté.
GTA 6 : Un fan a recréé l'objet le plus rare de l'édition collector en un temps record

L'annonce du coffret collector de Grand Theft Auto 6 a fait l'effet d'une bombe sur la toile. Proposé à près de 400 euros par Rockstar Games, ce pack a rapidement suscité de vives réactions, notamment parce qu'il ne contient pas le jeu lui-même. Bien que cette pratique devienne courante dans l'industrie pour les éditions dérivées, de nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux face à ce tarif jugé prohibitif pour de simples objets promotionnels. Cependant, la créativité des joueurs ne connaît aucune limite face aux contraintes financières. Un internaute particulièrement doué a décidé de prendre les choses en main plutôt que de vider son compte en banque.

La réplique express d'une figurine très convoitée

À peine un jour après la révélation officielle du contenu de cette édition nommée The Goodtime State Vice City Collection, un passionné de technologies est parvenu à recréer l'un des objets phares du coffret de Grand Theft Auto VI. Il s'agit de la figurine « Macca the Gator », un alligator rose tenant un cocktail et un joint, qui possède même un compartiment secret dans son socle.

En se basant uniquement sur les quelques images promotionnelles diffusées par Rockstar, cette personne a réussi à modéliser puis à imprimer en 3D une copie bluffante de la statuette. Cette prouesse technique démontre l'incroyable réactivité et le talent de la communauté qui gravite autour de la franchise.

Si l'initiative de cet internaute force le respect sur le plan technique, elle soulève inévitablement la question des droits d'auteur. Tant que cette création reste confinée à un usage strictement personnel, les risques demeurent limités pour son auteur. Mais si ce dernier venait à commercialiser les fichiers de son modèle 3D ou les figurines imprimées, il s'exposerait à une réaction immédiate et sévère des avocats de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, réputée pour sa fermeté en matière de propriété intellectuelle.

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Un coffret riche mais onéreux

Pour rappel, le coffret officiel propose une panoplie d'objets aux couleurs de Vice City. Voici tout ce que nous retrouvons dedans :

  • Figurine Macca the Gator
  • Lunettes de soleil Oakley Frogskins
  • Sac à bandoulière Leonida Keys
  • Casquette ajustable New Era 9FORTY
  • Miroir aimanté Macca the Gator
  • Verre à shot Chunkee le lamantin
  • Cuillère à mélange Vice City à collectionner
  • Porte-clés lame de rasoir Vice City
  • Lot de pin's Leonida Keys en émail dans une boîte en métal
  • Lot de stickers Leonida Keys dans un sac
  • Poster souvenir recto verso avec la carte de Leonida

Miniature vidéo

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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