Plongée, mini-golf et ouragans, le contenu de GTA 6 s'annonce absolument colossal

De nouvelles informations croustillantes sur Grand Theft Auto 6 viennent de tomber. Nous découvrons une liste impressionnante d'activités annexes qui viendront enrichir l'expérience de jeu. Entre mini-golf, plongée sous-marine et catch amateur, le titre de Rockstar promet de dévorer notre temps libre.

Grâce à GameInformer, qui vient de dévoiler une pléthore d'informations liées à Grand Theft Auto VI en exclusivité, nous avons pu prendre connaissance de nombreux détails, notamment au sujet des activités secondaires, lesquelles seront relativement variées, pour le plus grand bonheur des joueurs, qui devraient se perdre dans le vaste monde de Leonida.

Une panoplie de mini-jeux pour s'occuper à Vice City

La carte du prochain mastodonte de Rockstar Games s'annonce plus vivante que jamais. La couverture médiatique de GameInformer a permis de mettre en lumière les nombreuses occupations qui attendent les joueurs entre deux braquages. Si les premières bandes-annonces avaient déjà laissé entrevoir quelques passe-temps, cette nouvelle vague de détails confirme que les développeurs ont mis le paquet sur la diversité. Parmi les ajouts les plus surprenants, on note la présence de combats de catch dans des jardins, où le protagoniste Jason pourra visiblement risquer sa santé pour divertir une poignée de fans en échange d'un simple hot-dog.

Mais ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend. La liste des activités confirmées donne le vertige et rappelle les grandes heures de la franchise, tout en introduisant quelques nouveautés. Les joueurs pourront notamment s'essayer au base jump, disputer des parties de billard, entretenir leur musculature dans des salles de sport ou encore profiter des cours d'eau en kayak.

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Les amateurs d'exploration marine seront ravis d'apprendre que la plongée sous-marine fait son grand retour, tandis que les plus compétitifs se tourneront vers les courses de rue et le tout-terrain. Le mot « quelques-unes » a ici toute son importance, laissant présager bien d'autres surprises à découvrir lors de la sortie.

D'ailleurs, plus de 170 animaux seront visibles, avec la possibilité de faire des sorties au zoo. Un monde qui s'annonce plus immersif que jamais.

Nous pourrons découvrir tout cela manette en mains dans peu de temps, puisque la sortie de GTA 6 est programmée pour le 19 novembre 2026.