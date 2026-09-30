GTA 6 promet une météo dynamique et localisée, des ouragans et bien plus pour repousser les limites

À quelques semaines de sa sortie, Grand Theft Auto VI dévoile un système météorologique révolutionnaire. Inspiré du climat floridien, le jeu de Rockstar promet des orages localisés, des flaques persistantes et même des ouragans dévastateurs qui transformeront radicalement l'exploration de l'État de Leonida.

À l'approche de son lancement prévu pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, Grand Theft Auto VI continue de fasciner en dévoilant les rouages de son monde ouvert. Le magazine GameInformer a récemment mis en lumière le travail colossal abattu par Rockstar concernant la gestion de la météo dans l'État fictif de Leonida. Loin de se contenter d'une simple alternance entre pluie et beau temps, le studio promet un système dynamique d'une précision inédite, capable de gérer des phénomènes climatiques localisés et extrêmes.

Une météo localisée, dynamique et d'un réalisme saisissant

La grande nouveauté réside dans la localisation des intempéries. Il sera tout à fait possible de rouler sous un soleil de plomb tout en observant, au loin, un violent orage s'abattre sur un autre endroit de la carte. Les développeurs ont conçu des formations nuageuses dynamiques qui se déplaceront de manière réaliste dans le ciel de Leonida. Si Red Dead Redemption 2 avait déjà posé de nouveaux standards en matière d'immersion, le prochain titre phare de Rockstar semble prêt à franchir un cap supplémentaire.

Le souci du détail ne s'arrête pas là. Owen Shepherd, vice-président de l'art pour l'éclairage et le rendu chez Rockstar, a partagé des précisions techniques impressionnantes.

La pluie de GTA 6 crée des arcs-en-ciel réalistes sous certaines conditions d'éclairage, et les zones récemment arrosées resteront humides au sol, créant des flaques persistantes une fois la tempête passée.

Ces éléments visuels promettent de transformer chaque averse en une véritable claque graphique, imposant le jeu comme la nouvelle référence technique de l'industrie vidéoludique pour les années à venir.

Des tempêtes tropicales et des ouragans au programme

S'inspirant directement de la Floride, une région reconnue pour son climat capricieux et parfois destructeur, Rockstar a intégré des phénomènes météorologiques de grande ampleur. Les joueurs devront faire face à des tempêtes tropicales et à des ouragans saisonniers.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le rendu s'annonce spectaculaire, combinant des nuages lourds, des vents violents et une atmosphère dense. L'eau ruissellera des toits, les éclairs illumineront le ciel et le tonnerre grondera, modifiant radicalement l'ambiance des rues de Leonida.

Quel impact sur le gameplay de GTA 6 ?

Si la prouesse visuelle est indéniable, de nombreuses questions subsistent quant à l'influence de ces conditions extrêmes sur l'expérience de jeu. Conduire à grande vitesse sur des routes détrempées augmentera certainement les risques d'accident, tandis qu'une visibilité réduite pourrait faciliter les courses-poursuites avec les forces de l'ordre.

Le comportement des PNJ pourrait également s'adapter à ces caprices du ciel, avec des rues désertées ou des commerces fermant prématurément pour se protéger des bourrasques. Bien que ces éléments restent à confirmer, le niveau de finition habituel de Rockstar laisse présager une intégration profonde de la météo dans les mécaniques de jeu. Les joueurs du monde entier pourront découvrir ces innovations manette en main dès le 19 novembre, date de sortie de GTA 6.

Et si vous souhaitez le précommander, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :